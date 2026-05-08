Saronno
“Giuditta Pasta: Professione cantante”, a Saronno un viaggio nella lirica dell’Ottocento con Carlida Steffan
Sabato 9 maggio alla Biblioteca Civica di Saronno una conferenza dedicata alla figura della celebre cantante lirica Giuditta Pasta nell’ambito del concorso internazionale a lei intitolato. Dopo l’incontro il concerto finale del concorso
09 Maggio 2026
Sabato 9 maggio la Sala del Legnanino della Biblioteca Civica di Saronno ospiterà un appuntamento dedicato alla grande tradizione lirica italiana con la conferenza “Giuditta Pasta: Professione cantante”, a cura della musicologa Carlida Steffan. L’incontro si inserisce nel programma del Concorso lirico internazionale Giuditta Pasta ed è a ingresso libero.
L’evento prenderà il via alle 18 negli spazi della biblioteca di viale Santuario 2 e offrirà al pubblico un approfondimento sulla figura di Giuditta Pasta, considerata una delle più importanti interpreti dell’Ottocento operistico.
Un viaggio nella vita artistica di Giuditta Pasta
Attraverso l’intervento di Carlida Steffan saranno ripercorse le tappe principali della carriera della celebre cantante lirica, dalle interpretazioni delle opere di Gioachino Rossini fino al ruolo centrale che ebbe nel panorama musicale europeo dell’epoca.
La conferenza approfondirà anche gli aspetti personali e professionali che hanno accompagnato il percorso artistico della soprano, figura che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento nella storia della lirica.
Concerto finale del Concorso Lirico Internazionale
Al termine della conferenza, alle 20,45 al Teatro Giuditta Pasta, la serata finale del concorso lirico internazionale dedicato alla celebre artista, con il concerto dell’orchestra lirico sinfonica Italian Academy Orchestra.
Il concerto è ad ingresso libero previa prenotazione sul sito del teatro.