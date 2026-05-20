GiugnOk compie 35 anni: un mese di sport, musica e comunità all’insegna di “Più Vita alla Vita”

Trentacinque anni e non sentirli. GiugnOk, la manifestazione estiva dell’oratorio di Biumo Superiore, torna anche nel 2026 con la sua 35ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e amati non solo dal quartiere, ma dall’intera città di Varese e dintorni. Quattro settimane di eventi, sport, musica e gastronomia, con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Varese, sotto il motto scelto per quest’anno: “Più Vita alla Vita”.

Un tema che parla ai giovani e agli adulti

Il tema del GiugnOk 2026 non è casuale. Come spiega don Maurizio nel libretto della manifestazione, il motto si ispira alla figura di Marco Gallo, un ragazzo della Brianza nato nel 1994 che ha lasciato un segno indelebile tra chi lo ha conosciuto. Morto a 17 anni a causa di un incidente stradale, Marco aveva scritto sul muro della sua cameretta, accanto al crocifisso: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». Il 7 marzo di quest’anno l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha aperto ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione. Il 12 giugno, all’oratorio di Biumo, sarà possibile approfondirne la figura attraverso la testimonianza della madre Paola, in un incontro dal titolo “Marco Gallo: in cerca di una vita piena”.

Il programma: cinque weekend di eventi

Il fitto calendario prende il via venerdì 29 maggio con il torneo di calcio a 7 categoria Under 10 e la prima serata in musica. Il giorno dopo, sabato 30 maggio, la Santa Messa di apertura sarà presieduta da don Gaetano Caracciolo, nel 45° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, seguita dallo spettacolo di ballo del Foyer della Danza.

Tra gli appuntamenti di rilievo del calendario spiccano: il 4 giugno una conferenza su “Albania, il glorioso passato di un grande popolo” a cura dell’avvocato Gianfranco Amato, in memoria del giovane Matteo Syku; il 13 giugno la serata musicale con la band della Scuola di musica Bips di Varese (Los Ninos, Slay, The Others); il 14 giugno la conferenza “La storia di Varese anno per anno” a cura di Samuele Corsalini. Le serate musicali si concludono il 26 giugno con i Sweet Surrender Tribute Band.

Sport per tutti i gusti

Anche quest’anno lo sport è protagonista con quattro tornei: il torneo di pallavolo misto 6vs6, il torneo di calcio 7vs7, il torneo di ping-pong singolare e doppio e il torneo di Scopa d’assi a coppie. Iscrizioni e informazioni tramite Instagram @giugnok o via messaggio WhatsApp al 347 458 2431.

Il banco gastronomico: tra tradizione e novità

Ogni sera, secondo il programma, si accende il banco gastronomico curato da “mamma Ancilla” e dal suo staff. Tra le proposte: gli immancabili sfiziosi (anelli di cipolla dorati e anelli di totano croccanti), la griglia con salamella e bruschette, i classici intramontabili come cotoletta e tomino, e le dolci sorprese dei golosi. Grande attesa per le new entry: un angolo di New York street food con pulled pork, hot dog in stile NY e alette di pollo piccanti. Attivo anche il servizio di asporto.

Trentacinque anni di volontariato

A tenere in piedi la macchina organizzativa, anno dopo anno, sono i volontari: dalla cucina al servizio ai tavoli, dalla cassa alle pulizie, dall’organizzazione dei tornei alla gestione degli spazi. «Il loro servizio silenzioso e instancabile è il vero motore di GiugnOk», si legge nel libretto della manifestazione firmato da MariaTeresa Ceriani. Un servizio che, sottolinea il testo, richiama direttamente lo spirito evangelico: non il potere, ma il farsi carico degli altri.

GiugnOk 2026 si svolge presso l’oratorio di Biumo Superiore dal 29 maggio al 26 giugno. Apertura stand gastronomico ogni sera alle 19:30, serate musicali alle 21:00. Per informazioni: Instagram @giugnok.