Torna con una nuova edizione il mercato bio e solidale che farà da cornice anche ad una serie di eventi tra sport, laboratori e manifestazioni di musiche e danze popolari

Il mercato bio e solidale del Giusto iNperfetto torna ad animare le vie di Castello Cabiaglio. Domenica 7 giugno l’appuntamento mensile si inserisce nel fine settimana dedicato allo sport e alla vita di comunità, proponendo una giornata ricca di iniziative tra artigianato, prodotti locali, attività per famiglie, musica e gastronomia. Dalle 10 alle 18 le strade e le piazze del paese ospiteranno produttori del territorio, artigiani e hobbisti, protagonisti di un mercato che da anni promuove sostenibilità, relazioni e valorizzazione delle realtà locali.

Sport e benessere per aprire la giornata

La manifestazione farà da cornice agli eventi sportivi del weekend cabiagliese. La domenica si aprirà alle 10.30 con una sessione di pilates condotta da Francesca, mentre tra gli appuntamenti più attesi figura anche la gara di corsa «El Gringo Vertical».

Attività per bambini e famiglie

Per tutta la giornata saranno proposte iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. In programma il truccabimbi con Sonya e uno spazio baratto dedicato a giochi, libri e fumetti.

Alle 14.30, negli spazi di Casa Betlem, andrà in scena lo spettacolo di bolle di sapone «Storia di Quinto Martini», curato da Emile Bolle e Sonya is Magic. Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio invece a una caccia al tesoro nel borgo aperta a tutti.

Sapori locali e musica dal vivo

Non mancherà l’offerta gastronomica. A partire dalle 12, negli spazi esterni di Casa Betlem, la cooperativa Bosco Verde Onlus allestirà uno stand gastronomico con proposte di cucina e birra artigianale, accompagnate dalla musica dal vivo dei Poor Devils.

A chiudere la manifestazione saranno le musiche e le danze popolari del gruppo Cann Cord & Pell, che dalle 15.30 si esibirà in piazza della chiesa di Sant’Appiano.

Un mercato che mette al centro la comunità

Il Mercato del Giusto iNperfetto si conferma così un appuntamento capace di unire economia locale, socialità e partecipazione, nel segno dello slogan che accompagna l’iniziativa: un luogo «dove l’imperfezione, la gentilezza e la partecipazione diventano sinonimo di comunità». Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare le pagine social della manifestazione.