Varese News

Gallarate/Malpensa

Gli amaretti di Gallarate vanno in televisione a Studio Aperto Mag

La trasmissione di Italia 1 ha raccontato la storia della particolarità del dolcetto tipico di Gallarate, che piace anche a re Carlo d’Inghilterra

Amaretti gallarate

Gli amaretti di Gallarate si conquistano una vetrina televisiva: il tipico dolcetto – croccante fuori e morbido dentro – è stato infatti protagonista della pagina culinaria di Studio aperto Mag, su Italia 1.

A presentare il prodotto gallaratese più famoso è stata Roberta Bianchi della pasticceria Giovanni Bianchi, che ha ricordato le origini del dolce ideato dal pasticcere Furlandoni (da cui il primo nome popolare con cui erano conosciuti, “i Furlandòn”) e poi diventato celebre grazie alla maestria e alle capacità imprenditoriali di Oreste Bianchi capostipite della dinastia di pasticceri che oggi conta tre diversi locali in Gallarate. Immancabile anche l’aneddoto che spiegherebbe la forma irregolare degli amaretti della città dei due galli: la storia che vuole che un gatto, passeggiando sulle teglie con i biscotti ancora da cuocere, li schiaccio con le zampette.

A presentare la ricetta e la preparazione degli amaretti è stato l’artigiano Francisco Ferreira Da Silva della pasticceria Giovanni Bianchi.

L’amaretto gallaratese oggi è un vero brand con un marchio frutto di un lavoro di rete tra le pasticcerie e panetterie storiche di Gallarate su proposta (ricordata dalla stessa Bianchi) di Massimo Gnocchi, noto anche per aver fatto “innamorare” degli amaretti gallaratesi – insieme al cugino chef Giorgio Locatelli – l’allora principe Carlo, oggi re Carlo III d’Inghilterra.la proposta era stata fatta propria anche da Regione Lombardia, grazie all’assessora alla cultura Francesca Caruso

Una bella occasione per far conoscere il dolce tipico, immancabile dono agli ospiti di passaggio in città.

Oggi sono disponibili – “certificati” dal marchio locale – alla pasticceria Bianchi in centro, alla Bianchi Giovanni, alla Andrea Bianchi, alla pasticceria Pagani, alla pasticceria Gnocchi e anche allo storico forno Salmini.

Un nuovo marchio per i tipici amaretti di Gallarate

 

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.