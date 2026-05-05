Gli ambientalisti denunciano il picco di rumore da Malpensa. Il sindaco: “Situazione pesante ma temporanea”
La centralina privata usata dai comitati e associazioni segnala picchi fino a 90,5 dBA e sforamenti della media giornaliera. Il sindaco Cassani invita alla prudenza nel leggere i dati e richiama quelli del gestore aeroportuale
Nuovi picchi di rumore legati al traffico aereo su Malpensa tornano al centro dell’attenzione. A segnalarlo sono le associazioni Dossier Malpensa, Sopravvivere a Malpensa, Amici della Terra e WWF Insubria, che parlano di una giornata particolarmente critica per il territorio di Casorate Sempione.
Secondo quanto riportato, “a Casorate Sempione di nuovo ieri una giornata difficile con un continuo di partenze ravvicinate a partire dalle prime luci dell’alba”. Le associazioni indicano anche numeri significativi: “sono stati registrati 26 voli in fascia notturna, con rumore oltre 70 dBA, di cui ben 20 tra le 2 e le 6, la maggior parte cargo”, a cui si aggiungono 217 movimenti sopra i 70 dBA durante il giorno.
Il dato più rilevante riguarda il livello complessivo di rumore aeroportuale: “il valore di LVA (Livello Rumore Aeroportuale) ha toccato un altro record di 66.9 dBA”, vicino al picco del 10 aprile, quando era stato registrato un valore di 67.5 dBA. Le associazioni precisano però che “le misure sono sperimentali, effettuate con una centralina non certificata” e che dovranno essere confermate dai dati ufficiali.
A colpire è anche il valore massimo registrato: “il record di picco di rumore è stato raggiunto dal volo ADB3115, un Antonov Design Bureau, che ha raggiunto la bellezza di 90.5 dBA”.
Alla base dell’aumento del rumore, secondo le associazioni, ci sono i lavori sulla pista 35L di Malpensa, che hanno comportato lo spostamento del traffico sulla pista 35R, con un conseguente aumento dei sorvoli sulle aree abitate. “Per ben 16 giorni su 25 il valore di LVA ha superato i 65 dBA”, viene sottolineato.
Il sindaco di Casorate: “Situazione temporanea”
Sulla vicenda interviene con un post anche il sindaco di Casorate Sempione, Dimitri Cassani, che conferma il disagio percepito dalla popolazione: “Credo che tutti abbiate preso atto e sentito l’aumento del rumore sul nostro paese, un disturbo percepito che dà molto fastidio”, legato ai lavori di rifacimento della pista 35L, chiusa per circa 50 giorni (i lavori termineranno il 9 maggio).
Il primo cittadino invita però a distinguere tra dati sperimentali e rilevazioni ufficiali: “La centralina di rilevamento citata non è certificata da ARPA”, mentre i dati forniti dal gestore aeroportuale indicano che “nel periodo dal 1 aprile ad oggi il valore complessivo di LVA è pari a 64.5 dB”, quindi “sicuramente alto, sicuramente aumentato rispetto al solito, ma non al di fuori dei 65 dB previsti dalla Zona A”.
Cassani spiega inoltre che l’incremento è legato anche al traffico notturno: “Ogni volo notturno pesa come 10 voli giornalieri”. E conclude: “Quindi tutto bene? No, non va tutto bene”, definendo la situazione “temporanea” ma assicurando che il lavoro in Commissione aeroportuale prosegue “con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini”.
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