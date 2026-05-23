Gli “Amici dell’Arte” festeggiano 50 anni di attività culturale al Chiostro di Voltorre

Sabato 23 maggio il Chiostro di Voltorre ha ospitato le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’associazione “Amici dell’Arte”, realtà culturale nata nel 1976 e da mezzo secolo attiva nella promozione di incontri, conferenze e iniziative dedicate all’arte, alla musica e al cinema.

La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Varese e dalla Città di Gavirate, ha richiamato numerosi appassionati. Ad aprire il pomeriggio è stata la conferenza della dottoressa Simona Gamberoni sul tema “Monasteri benedettini nel Varesotto: Voltorre, Cairate e Ganna”.

Nel corso dell’evento è stato proiettato anche un filmato che ha ripercorso la storia dell’associazione, dalle origini come gruppo culturale dell’Aeronautica Macchi fino alle numerose attività promosse sul territorio provinciale: oltre 450 conferenze e visite a musei e mostre.

Il presidente Maurizio Arena, alla guida degli “Amici dell’Arte” fin dalla fondazione, ha ricordato con emozione le persone che hanno contribuito alla crescita dell’associazione, dai primi docenti e collaboratori fino ai relatori che ancora oggi animano il programma culturale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Istituto Salesiano A.T. Maroni di Varese, che ospita da anni le conferenze dell’associazione.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale tra soci e partecipanti, nel segno della condivisione di un percorso culturale lungo cinquant’anni e destinato a proseguire anche con il contributo delle nuove conferenziere di “Sull’Arte”.