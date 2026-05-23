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Gli “Amici dell’Arte” festeggiano 50 anni di attività culturale al Chiostro di Voltorre

Celebrato il cinquantesimo anniversario dell’associazione fondata nel 1976. Tra i momenti della giornata la conferenza sui monasteri benedettini nel Varesotto e un filmato dedicato alla storia del gruppo culturale

foto del giorno 6 giugno 2023 chiostro di voltorre | foto Filippo Impieri

Sabato 23 maggio il Chiostro di Voltorre ha ospitato le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’associazione “Amici dell’Arte”, realtà culturale nata nel 1976 e da mezzo secolo attiva nella promozione di incontri, conferenze e iniziative dedicate all’arte, alla musica e al cinema.

La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Varese e dalla Città di Gavirate, ha richiamato numerosi appassionati. Ad aprire il pomeriggio è stata la conferenza della dottoressa Simona Gamberoni sul tema “Monasteri benedettini nel Varesotto: Voltorre, Cairate e Ganna”.

Nel corso dell’evento è stato proiettato anche un filmato che ha ripercorso la storia dell’associazione, dalle origini come gruppo culturale dell’Aeronautica Macchi fino alle numerose attività promosse sul territorio provinciale: oltre 450 conferenze e visite a musei e mostre.

Il presidente Maurizio Arena, alla guida degli “Amici dell’Arte” fin dalla fondazione, ha ricordato con emozione le persone che hanno contribuito alla crescita dell’associazione, dai primi docenti e collaboratori fino ai relatori che ancora oggi animano il programma culturale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Istituto Salesiano A.T. Maroni di Varese, che ospita da anni le conferenze dell’associazione.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale tra soci e partecipanti, nel segno della condivisione di un percorso culturale lungo cinquant’anni e destinato a proseguire anche con il contributo delle nuove conferenziere di “Sull’Arte”.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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