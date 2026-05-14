Gli aquiloni colorano il cielo della primaria Cesare Battisti di Tradate

Due giornate dedicate alla creatività, alla manualità e al gioco alla scuola primaria Cesare Battisti di Tradate, dove il 13 e 14 maggio si è svolto un laboratorio di aquiloni rivolto agli alunni. L’iniziativa è stata finanziata dal Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei grazie ai fondi raccolti durante il mercatino di Natale.

Protagonisti dell’attività sono stati i bambini, che hanno potuto costruire e far volare i propri aquiloni con il supporto di Edoardo Borghetti, esperto del settore che ha messo a disposizione materiali e competenze per accompagnare gli alunni alla scoperta di un gioco tradizionale ancora capace di coinvolgere e appassionare.

Un laboratorio tra fantasia e manualità

L’esperienza ha permesso agli studenti di sviluppare abilità pratiche e creative attraverso un’attività che unisce manualità, fantasia e coordinazione. Grande entusiasmo anche nel momento conclusivo, quando gli aquiloni realizzati dai bambini hanno preso il volo tutti insieme.

Il laboratorio rientra tra le iniziative sostenute dal Comitato Genitori con l’obiettivo di affiancare l’attività didattica tradizionale attraverso progetti educativi e momenti di aggregazione.

Il ruolo del Comitato Genitori

Il Comitato Genitori dell’Istituto Galilei promuove durante l’anno eventi e attività finalizzati sia alla crescita educativa degli studenti sia alla raccolta di fondi a sostegno delle scuole cittadine.

Fondamentale, spiegano i promotori, è la collaborazione tra insegnanti, famiglie, istituzioni e volontari, compresi i nonni che mettono a disposizione tempo ed esperienza per arricchire il percorso formativo dei ragazzi.

Il Comitato è inoltre alla ricerca di nuovi volontari per continuare a organizzare attività nei diversi plessi scolastici dell’istituto comprensivo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla coordinatrice della scuola Cesare Battisti, Laura Speroni, e a tutto il corpo docente per la realizzazione del progetto.