Gli aspiranti sindaci del Lago Maggiore a confronto: 11 candidati su 14 al forum promosso da Lands Lake

Si è svolto con ampia partecipazione e in un clima di confronto serio, dinamico e costruttivo il Forum dei candidati sindaco dei Comuni rivieraschi del Lago Maggiore promosso dall’associazione Lands Lake, che ha visto la presenza di undici candidati sui quattordici invitati appartenenti ai quattro Comuni interessati dalle prossime elezioni amministrative.

L’iniziativa ha rappresentato un primo importante momento pubblico di confronto sovracomunale sui temi strategici del Lago Maggiore, affrontando questioni legate alla mobilità, all’ambiente, alla navigazione, alla valorizzazione culturale, alle connessioni infrastrutturali e al futuro economico e turistico delle due sponde.

Elemento centrale del dibattito è stata la bozza del “Contratto di Lago” predisposta dall’associazione Lands Lake e pubblicata sul sito dell’associazione stessa, che ha suscitato un vivace e articolato confronto tra i candidati e i giornalisti moderatori, Marco Tresca per VareseNews e VerbanoNews, e Maria Elisa Gualandris per VcoAzzurra TV. La piattaforma proposta è stata riconosciuta come uno strumento utile per costruire una visione condivisa del lago, capace di favorire relazioni socioeconomiche, culturali e infrastrutturali tra i territori rivieraschi lombardi, piemontesi e, in prospettiva, anche svizzeri.

“Tra gli spunti emersi con maggiore forza durante il confronto si evidenziano: - la necessità di una governance più coordinata dell’area del Lago Maggiore; - il tema della mobilità integrata tra ferro, gomma e navigazione; - il potenziamento delle connessioni tra le sponde; - la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio; - il ruolo strategico del lago quale sistema territoriale unitario e non come semplice somma di singoli Comuni; - la prospettiva di una maggiore cooperazione transfrontaliera anche con gli enti e gli operatori della Confederazione Svizzera”.

Hanno partecipato al Forum:

Per Laveno Mombello: Giovanni Castelli, Diego Carmenati, Luca Carlo Maria Santagostino e, per Bruno Bresciani, il componente della lista Stefano Baldini.

Per Luino: Enrico Bianchi, Marco Massarenti e Andrea Pellicini.

Per Stresa: Andrea Fasola Ardizzoia e Massimo Pedrani.