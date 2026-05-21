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Busto Arsizio/Altomilanese

Gli Elefanti Volanti portano gli “Aquiloni al parco” a Olgiate Olona

Una tradizione olgiatese che continua a unire generazioni, creatività e voglia di stare insieme

elefanti volanti olgiate olona

Domenica 24 maggio, dalle ore 15.00, il cielo del Parco Carducci di Olgiate Olona (in via Conciliazione 24) tornerà a colorarsi grazie agli aquiloni degli Elefanti Volanti, protagonisti di un pomeriggio all’aria aperta dedicato al divertimento, alla condivisione e alla bellezza del volare insieme.

Far volare un aquilone è un gesto semplice ed ecologico: unisce creatività, manualità, movimento e fantasia, regalando a bambini, ragazzi, genitori e nonni con la sola forza del vento un’occasione autentica per stare insieme e riscoprire il piacere delle piccole cose.

Il gruppo degli Elefanti Volanti porta avanti con passione questa esperienza, partecipando anche al celebre Festival Internazionale dell’Aquilone “Artevento” di Cervia, che anche nel 2026 li ha visti presenti accanto ad artisti e appassionati provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione gli Elefanti Volanti porteranno ad Olgiate Olona anche alcune delle loro suggestive creazioni.

Un invito semplice e prezioso: guardare in alto, costruire insieme e lasciarsi emozionare da una tradizione che continua a far volare grandi e piccoli.

elefanti volanti olgiate olona

La manifestazione vedrà inoltre la presenza dei volontari Aido per sensibilizzare sull’importanza della donazione.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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