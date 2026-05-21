Gli incontri lungo la via: la Seat tappa di “Basilicata coast to coast”

Sesta tappa del cammino Basilicata coast to coast, percorso da tre amici di Gallarate che ogni anno ci raccontano il loro viaggio a piedi di primavera

Galleria fotografica Basilicata coast to coast, sesta tappa 4 di 8

Lasciamo Senise in direzione dell’omonimo lago, percorrendo la vecchia strada statale parzialmente franata, che, tramite un ponte ormai in disuso, ci consente di oltrepassare l’alveo del fiume Sinni. Raggiunta la destra del fiume, si inizia una lunga e continua salita, inizialmente su strada asfaltata verso località Scazzariddo e, successivamente, su strada sterrata. Una salita ci porterà, dopo una decina di chilometri, a raggiungere il punto più alto di giornata: 922 m.s.l.m.

Lungo l’ultimo tratto di salita incontriamo Antonio che ci indica una fontanella dove ricaricare le borracce e ci dà appuntamento nel suo “ufficio” per il pomeriggio, una volta giunti a Noepoli. Poco dopo raggiungiamo la fontanella e, in prossimità di una cappelletta dedicata alla Madonna, ci prendiamo una breve e meritatissima pausa, che ci consente anche di ripararci da un imprevisto scroscio di pioggia.

Ripartiamo quindi in leggera discesa attraverso un bellissimo bosco, dove qualche pino marittimo inizia a farsi spazio tra querce e faggi e poi, con una discesa più impegnativa, lungo un bel sentiero ci reimmettiamo sulla strada statale che ci accompagna alle porte di Noepoli, dove si conclude la nostra sesta tappa.

Aspettiamo che passi il temporale che siamo riusciti ad evitare chiacchierando con Vincenzo, il titolare del B&B Nirvana, per poi andare all’appuntamento con Antonio.

Ci accompagna quindi al suo famoso “ufficio”, che è in realtà la cantina dove mette a stagionare salumi e formaggi e dove conserva l’olio e il vino di sua produzione. Ci offre i suoi prodotti per fare una piacevole merenda in compagnia, mentre ci racconta alcuni aneddoti del suo passato lavorativo al nord Italia e altri legati al suo curioso soprannome di “compressore”.

Chilometri previsti: 21,9

Chilometri percorsi: 22