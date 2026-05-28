Gli studenti del Don Milani di Tradate premiati alla LIUC nel progetto “A scuola d’impresa”

Dalla memoria industriale all’intelligenza artificiale, passando per musei, archivi e comunicazione digitale. Si è conclusa alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza la terza edizione di “A scuola d’impresa – L’Italia nei nostri musei e archivi d’impresa”, il progetto promosso da Museimpresa insieme all’università castellanzese e all’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa per avvicinare gli studenti al patrimonio produttivo e culturale italiano.

L’iniziativa ha coinvolto circa 1.700 studenti delle scuole superiori di tutta Italia attraverso percorsi formativi e laboratori sviluppati insieme a musei e archivi d’impresa. Obiettivo del progetto è far conoscere la storia industriale italiana e allo stesso tempo aiutare i ragazzi a sviluppare competenze trasversali, creatività e capacità di orientamento professionale.

Tra i protagonisti dell’evento finale anche gli studenti dell’Istituto Don Milani di Tradate, premiati per il progetto realizzato insieme al Museo Orco di Varese, per il quale hanno sviluppato una campagna social dedicata alla valorizzazione del museo.

Nel corso del progetto gli studenti si sono confrontati con temi come sostenibilità, design, inclusione, sicurezza sul lavoro e nuove tecnologie, utilizzando linguaggi contemporanei come podcast, video, storytelling e strumenti digitali per raccontare il mondo dell’impresa italiana.