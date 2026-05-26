Gli studenti del Liceo Crespi reinterpretano il mito classico al Teatro Sociale di Busto Arsizio
Quaranta studenti del Laboratorio di Teatro affrontano le passioni umane attraverso le storie dell'Olimpo
I quaranta ragazzi del Laboratorio di Teatro del Liceo Crespi portano sul palcoscenico del Teatro Sociale di Busto Arsizio lo spettacolo intitolato Il mito dentro di noi: Viaggio psicologico tra Olimpo e realtà.
L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio alle 21, con ingresso gratuito. Il percorso si sviluppa attraverso i miti classici con l’obiettivo di interrogarli, riscriverli e riconsegnarli al presente, considerando ogni storia antica come una storia nostra.
L’intuizione dello spettacolo mostra i modelli del mondo antico come forze ancora attive, capaci di dare forma alla vita emotiva contemporanea attraverso passioni che ritornano nei gesti quotidiani. Sul palco si avvicendano l’amore travolgente di Didone, le storie dolorose di Medusa, i desideri di potere di Zeus e le ombre delle paure antiche. Il lavoro dei quaranta studenti è guidato dalla regista Elisa Renaldin, supportata da Daniele Braiucca, con il coordinamento del professor Massimiliano Labanca, referente delle attività teatrali dell’istituto.
L’edizione di quest’anno introduce un laboratorio interamente dedicato all’arte scenografica, che coinvolge sedici partecipanti nella progettazione e realizzazione di elmi, colonne e ali. Gli studenti hanno affrontato una preparazione sulla storia della scenografia e sull’evoluzione dei linguaggi visivi a teatro sotto la guida della professoressa Valentina Corbetta, docente di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica all’ISIS C. Facchinetti di Castellanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.