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Busto Arsizio/Altomilanese

Gli studenti del Liceo Crespi reinterpretano il mito classico al Teatro Sociale di Busto Arsizio

Quaranta studenti del Laboratorio di Teatro affrontano le passioni umane attraverso le storie dell'Olimpo

Gli studenti del Liceo Crespi reinterpretano il mito classico al Teatro Sociale di Busto Arsizio

I quaranta ragazzi del Laboratorio di Teatro del Liceo Crespi portano sul palcoscenico del Teatro Sociale di Busto Arsizio lo spettacolo intitolato Il mito dentro di noi: Viaggio psicologico tra Olimpo e realtà.

L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio alle 21, con ingresso gratuito. Il percorso si sviluppa attraverso i miti classici con l’obiettivo di interrogarli, riscriverli e riconsegnarli al presente, considerando ogni storia antica come una storia nostra.

L’intuizione dello spettacolo mostra i modelli del mondo antico come forze ancora attive, capaci di dare forma alla vita emotiva contemporanea attraverso passioni che ritornano nei gesti quotidiani. Sul palco si avvicendano l’amore travolgente di Didone, le storie dolorose di Medusa, i desideri di potere di Zeus e le ombre delle paure antiche. Il lavoro dei quaranta studenti è guidato dalla regista Elisa Renaldin, supportata da Daniele Braiucca, con il coordinamento del professor Massimiliano Labanca, referente delle attività teatrali dell’istituto.

L’edizione di quest’anno introduce un laboratorio interamente dedicato all’arte scenografica, che coinvolge sedici partecipanti nella progettazione e realizzazione di elmi, colonne e ali. Gli studenti hanno affrontato una preparazione sulla storia della scenografia e sull’evoluzione dei linguaggi visivi a teatro sotto la guida della professoressa Valentina Corbetta, docente di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica all’ISIS C. Facchinetti di Castellanza.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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