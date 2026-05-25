Gli studenti dell’artistico “Frattini” premiati dal Fai per un progetto sul palazzetto

Il Liceo Artistico “Frattini” di Varese sale sul gradino più alto del podio nazionale grazie a un progetto che immagina un futuro diverso per l’area esterna del palazzetto dello sport. La classe IV C è stata infatti premiata a Milano nell’ambito del concorso nazionale “Decoro Urbano. Diamo tutti una mano”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Un riconoscimento prestigioso che ha visto gli studenti varesini distinguersi tra oltre 600 progetti presentati da 1.500 classi di tutta Italia, confermando l’eccellenza della scuola cittadina nell’ambito della rigenerazione urbana e dell’educazione civica.

Il progetto per il palazzetto Lino Oldrini

Il cuore del lavoro degli studenti del Liceo Frattini, intitolato «Dallo spazio evento allo spazio vissuto», si concentra sulla riqualificazione sociale e architettonica dell’area antistante il palazzetto dello sport di Masnago, intitolato a Lino Oldrini. L’idea dei ragazzi trasforma una zona spesso vissuta solo in occasione delle partite in un luogo di aggregazione quotidiana per la comunità. Lo studio ha analizzato criticità e potenzialità del sito, proponendo soluzioni concrete per restituire decoro e funzione sociale a uno degli spazi più identitari per gli sportivi varesini.

La missione educativa del FAI

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 25 maggio presso l’istituto Gentileschi di Milano, alla presenza dei vertici della fondazione. «La missione del FAI è innanzitutto educativa – le parole di Daniela Bruno, Direttrice Culturale FAI – perciò il programma per la Scuola è un pilastro della nostra attività. Con questo concorso abbiamo voluto invitare i ragazzi a prendersi cura direttamente di spazi pubblici vicini e quotidiani, ma abbandonati e degradati. Imparare a curare lo spazio pubblico è un grande esercizio per costruire comunità capaci di vivere bene insieme».

Un percorso tra teoria e cittadinanza attiva

Il successo della IV C non è arrivato per caso, ma è il frutto di un percorso formativo strutturato che ha unito teoria e pratica. Dopo una fase di formazione online sui temi del decoro urbano, gli studenti hanno effettuato sopralluoghi, interviste e sondaggi nel quartiere di Masnago, interfacciandosi con le istituzioni locali. Questo metodo ha permesso ai ragazzi di agire come veri e propri progettisti consapevoli, trasformando i principi costituzionali di tutela del paesaggio in un’esperienza di cittadinanza attiva.

I numeri di un impegno nazionale

Il concorso vinto dal Liceo Frattini è solo una delle tante iniziative con cui il FAI coinvolge il mondo della scuola. Dal 1996 a oggi, progetti come “Apprendisti Ciceroni” e le “Giornate FAI per le scuole” hanno raggiunto oltre 4 milioni di studenti. Solo nell’ultimo anno, quasi 600 mila ragazzi sono stati coinvolti nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, dimostrando come il legame tra giovani e territorio sia una risorsa fondamentale per il futuro del Paese e per la salvaguardia dei beni comuni.

Liceo Artistico Angelo Frattini (IV C) Varese

“Dallo spazio evento allo spazio vissuto”

Il progetto si sviluppa sull’area adiacente al palazzetto dello sport intitolato a Lino Oldrini, in piazzale Antonio Gramsci, sia nella zona frontale che quella posteriore dell’edificio. Gli studenti hanno predisposto un lavoro che rappresenta non solo una riqualificazione architettonica ma un atto di restituzione sociale alla città di Varese, ponendo l’attenzione alle tematiche legate all’identità e alla memoria, alla sostenibilità e all’inclusione.

L’obiettivo è creare un’oasi di verde e cultura nel cuore della città, un luogo in cui comunità, storia e natura si intrecciano e si arricchiscono reciprocamente, attraverso la realizzazione di aree verdi e di spazi relax. Sono previste anche misure per ridurre l’inquinamento acustico attraverso l’implementazione di zone pedonali e limitazioni al traffico nelle aree adiacenti all’arena funzionali al miglioramento della sicurezza stradale, specie durante gli eventi ad alta affluenza.

Questo intervento contribuirebbe a far diventare l’area anche un palcoscenico per eventi culturali e ricreativi che coinvolgono la comunità locale, se realizzato con la collaborazione delle scuole e delle associazioni del territorio.