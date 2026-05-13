Gli studenti dell’IC Dante di Cassano Magnago protagonisti del progetto “La Storia Conta”
Le classi 5A e 5B hanno partecipato alla giornata promossa dallo SPI CGIL Lombardia dedicata alla memoria, alla Costituzione e al dialogo tra generazioni. Presentati i lavori sulla Resistenza, i podcast e il ruolo delle Madri Costituenti
Lunedì 11 maggio, all’Abbazia di Mirasole si è concluso il progetto “La Storia Conta”, una giornata dedicata alla memoria, alla Costituzione e al dialogo tra generazioni organizzato dallo SPI CGIL Lombardia.
Gli alunni delle classi 5A-5B dell’IC Dante di Cassano Magnago hanno partecipato con impegno ed entusiasmo all’iniziativa.
Grazie alle insegnanti che hanno coinvolto tutti gli alunni nella presentazione dei lavori realizzati dopo mesi di studio sulla Resistenza, sui podcast e sul ruolo delle 21 Madri Costituenti.
«È stato un progetto importante anche dal punto di vista dell’inclusione, perché ha coinvolto alunne e alunni di diverse nazionalità, dando a tutti la possibilità di conoscere un pezzo fondamentale della storia italiana e dei valori della Costituzione – spiega la responsabile di plesso Silvana Geraci – Ricordare la storia significa capire il valore della libertà, della democrazia e dei diritti conquistati nel tempo. Trasmettere questa memoria alle nuove generazioni è fondamentale per costruire cittadini consapevoli e responsabili. A tutti gli studenti è stato consegnato un volume con i lavori svolti e una copia tascabile della Costituzione, da portare con sé come simbolo di partecipazione e cittadinanza».
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