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Gli studenti di Busto Arsizio e Gavirate a scuola di resilienza con Simona Atzori e Felice Tagliaferri

La danzatrice e lo scultore dialogano con i ragazzi degli istituti Carducci e Bertacchi per superare i limiti attraverso la creatività

simona atzori teatro di varese 25/09/2011

L’arte come linguaggio per abbattere le barriere mette in relazione gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Gavirate e dell’Istituto Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio. Giovedì 14 maggio le due comunità scolastiche si ritrovano per l’iniziativa Il colore delle emozioni, inserita nel progetto CreativArti, la rete dei poli ad orientamento artistico e performativo riconosciuti dal Ministero. Protagonisti della giornata sono la ballerina e pittrice Simona Atzori e lo scultore non vedente Felice Tagliaferri, chiamati a condividere le proprie storie di resilienza e talento con i ragazzi.

L’attività comincia al mattino presso il Laboratorio Scalarini della scuola secondaria Carducci di Gavirate. Qui, dalle 8:15 alle 12:20, circa cinquanta allievi partecipano all’esperienza sensoriale Creta al buio. Sotto la guida di Felice Tagliaferri, gli studenti si misurano con la manipolazione della materia senza l’ausilio della vista, esplorando nuove forme di percezione. Contemporaneamente è possibile visitare le mostre di arte visiva allestite all’interno dell’istituto.

Nel pomeriggio il programma si sposta all’Auditorium comunale di Gavirate. Dalle 14:30 alle 16:40, il giornalista Roberto Bof conduce un incontro pubblico dove Simona Atzori e Tagliaferri dialogano con la platea. Il confronto prende spunto dal libro di Atzori, «Cosa ti manca per essere felice», testo già approfondito dagli studenti durante l’anno scolastico. L’evento prosegue con una performance congiunta: i due artisti lavoreranno la creta e dipingeranno insieme, accompagnati dalle musiche del Bellotti Ensemble, formazione della classe prima A a indirizzo musicale del Bertacchi.

L’iniziativa vede la partecipazione della dirigente dell’istituto di Gavirate Maria Grazia Barone, del sindaco Massimo Parola e del dirigente del Bertacchi Dennis Bignami. L’appuntamento, sostenuto da realtà locali come Pro Gavirate, Associazione Rughe, Anpi, Croce Rossa e il Comitato Genitori, è disponibile anche in diretta streaming tramite QR code per permettere alla cittadinanza di seguire i lavori.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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