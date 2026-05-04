Gli studenti premiati del Galilei di Laveno Mombello premiati in Regione per un video sulla transumanza

C’è anche una scuola della provincia di Varese tra i protagonisti del concorso regionale dedicato al pastoralismo: l’istituto ITEP “Galileo Galilei” di Laveno Mombello è stato premiato a Palazzo Pirelli, unico rappresentante della provincia di Varese tra i vincitori.

La cerimonia si è svolta questa mattina nella sede del Consiglio regionale della Lombardia, dove sono stati premiati gli studenti vincitori della seconda edizione del concorso previsto dalla legge regionale sulla tutela e valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio e della transumanza.

Il riconoscimento per Laveno Mombello

Per la categoria delle scuole secondarie di secondo grado, il primo premio è andato proprio all’ITEP “Galileo Galilei” di Laveno Mombello. Coinvolte le classi 1ª e 2ª AFM, per un totale di 20 studenti, guidati dai docenti Matteo Calcagni e Sara Bodini.

Il lavoro premiato è un video dal titolo “Progetto pastoralismo e transumanza”, che ha colpito la giuria per la capacità di raccontare in modo efficace un’esperienza didattica concreta. Nelle motivazioni si sottolinea come si tratti di «un prodotto in grado di raccogliere e valorizzare le testimonianze dei pastori locali, restituendo voce e dignità a una tradizione radicata nel territorio».

Un concorso in crescita

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, coinvolgendo circa 200 studenti delle scuole e numerosi universitari, tra neolaureati e ricercatori under 30.

A presiedere la giuria è stato Jacopo Scandella, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, affiancato dai consiglieri Pietro Macconi e Giovanni Malanchini, oltre a rappresentanti del mondo scolastico e del servizio studi.

Premi da tutta la Lombardia

Tra i vincitori figurano scuole provenienti in particolare dalle aree montane delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Lecco e Varese, ma anche istituti della pianura e della Lomellina.

Per le scuole primarie il primo premio è andato all’istituto comprensivo di Grosio-Grosotto-Sondalo (Sondrio), mentre per le secondarie di primo grado ha vinto l’istituto “San Giovanni Bosco” di Cremeno (Lecco).

Nella categoria università, il primo posto è stato assegnato a Gemma Borghi dell’Università degli Studi di Milano, con una tesi dedicata al rapporto tra pascoli di alta quota e produzione del latte.

Valorizzare tradizioni e territorio

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la conoscenza e il valore culturale del pastoralismo e della transumanza, pratiche storiche che ancora oggi rappresentano un elemento importante per l’economia e l’identità di molti territori lombardi.

Il riconoscimento ottenuto dalla scuola di Laveno Mombello rappresenta un risultato significativo per il Varesotto, che porta così sul podio un progetto capace di unire didattica, territorio e tradizione.