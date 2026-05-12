Golasecca si prepara alla “Cena Sotto Le Stelle”: sapori, musica e divertimento in Piazza Libertà

Una serata all’insegna della convivialità, della buona cucina e della musica dal vivo nel cuore di Golasecca. Sabato 6 giugno, a partire dalle 19, la Proloco Golasecchese, con il patrocinio del Comune di Golasecca, organizza la seconda edizione di “Cena Sotto Le Stelle” in Piazza Libertà.

L’evento trasformerà il centro del paese in un grande spazio all’aperto dove cittadini e visitatori potranno trascorrere una serata estiva tra tavolate, luci e intrattenimento. Protagonista sarà la cucina tradizionale, con gnocchi e tagliatelle di pasta fresca preparati “come da tradizione”, accompagnati da numerose altre proposte gastronomiche. Non mancherà il barettino all’aperto con birra alla spina, spritz e spume, oltre al chiosco del gelato pensato per rinfrescare grandi e piccoli.

Dalle ore 21 spazio anche alla musica dal vivo con l’esibizione della “The Famousa Balcon Band” (foto in alto), che accompagnerà la serata con il proprio repertorio. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle famiglie: per i bambini saranno infatti presenti i gonfiabili, dove i più piccoli potranno divertirsi in sicurezza. Gli organizzatori consigliano la prenotazione via WhatsApp ai numeri 351.6271971 (Sergio) e 331.5908036 (Matteo). L’iniziativa è organizzata dalla Proloco Golasecchese in collaborazione con il Comune di Golasecca.