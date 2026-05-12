Gorla Minore pronta a far festa: tornano le Botteghe Aperte con lo schiuma party di Avis

Domenica 24 maggio Gorla Minore rinnova uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione con una nuova edizione di Botteghe Aperte – Un paese vivo sotto casa, la manifestazione che trasforma il centro cittadino in uno spazio aperto di relazioni, commercio e vita di comunità.

Per l’intera giornata, dalle 8 alle 19, le strade principali del paese saranno dedicate alle persone e non alle auto, permettendo a cittadini e visitatori di muoversi liberamente tra negozi, stand, bancarelle e iniziative proposte da commercianti, artigiani, associazioni e realtà locali.

Un’occasione per riscoprire il tessuto economico e sociale del paese, incontrarsi e vivere Gorla Minore in modo diverso, più lento e partecipato.

L’organizzazione è affidata, come di consueto, all’associazione Gorla che Lavora, che riunisce commercianti, artigiani e piccola industria locale e che, con il supporto dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine, coordina una giornata pensata per tutte le età.

All’interno della manifestazione tornerà anche una delle novità più apprezzate dello scorso anno: lo schiuma party di Avis Gorla Minore, che verrà riproposto per il secondo anno consecutivo. Dalle 16 alle 17, in via Trento, i volontari Avis daranno vita a un momento di gioco e spensieratezza, aperto a tutti.

L’iniziativa, introdotta lo scorso anno, era stata accolta con grande entusiasmo e aveva coinvolto non solo bambini e ragazzi, ma anche numerosi adulti, creando un clima di festa spontanea e condivisa. Proprio il successo di quell’esperienza ha portato alla decisione di riproporla, confermandola come uno dei momenti più divertenti del pomeriggio.

Accanto all’aspetto ludico, resta centrale il messaggio di Avis: promuovere i valori della solidarietà e della partecipazione, ricordando che donare è “cool” e che l’impegno verso gli altri può essere raccontato anche attraverso iniziative leggere e inclusive.

Botteghe Aperte si conferma così un appuntamento capace di unire promozione del territorio, socialità e volontariato, restituendo l’immagine di un paese dinamico e vivo. In caso di maltempo la manifestazione non verrà rinviata.

Una domenica da vivere in strada, tra incontri, sorrisi e voglia di stare insieme.