Gran finale a Varese: il “Match delle Stelle” chiude la stagione dei Plateali

Cala il sipario sulla stagione 2025/2026 di improvvisazione teatrale firmata I Plateali. Il gran finale è previsto per sabato 9 maggio alle ore 21:00, presso l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese (Via Papi, 7), con il Match delle Stelle. Dopo mesi di sfide mozzafiato nelle categorie Junior League, Amatori e Professionisti, i riflettori si accendono ora sui singoli talenti: Il Match delle Stelle non è una semplice competizione tra squadre, ma un vero e proprio “All-Star Game” del teatro spontaneo: i giocatori professionisti si ritroveranno sul palco, mescolati in squadre dalle formazioni inedite, per regalare al pubblico varesino una serata di pura adrenalina e comicità.

*Lo spettacolo*

Come da tradizione del format nato in Canada nel 1977, la scena ricorderà una pista da hockey su ghiaccio, con tanto di maglie colorate e un arbitro inflessibile pronto a fischiare falli teatrali.

Senza copione, scenografie o costumi, gli attori avranno solo pochi secondi per dar vita a storie incredibili basate sui suggerimenti del pubblico.

*Il ruolo del pubblico*

In pieno stile Plateali, gli spettatori non saranno solo testimoni, ma veri giudici: tramite un cartoncino colorato, il pubblico voterà alla fine di ogni improvvisazione, decretando il vincitore della serata e chiudendo ufficialmente la stagione teatrale.

*Dettagli dell’evento:*

Quando: Sabato 9 maggio 2026, ore 21:00

Dove: Auditorium San Giovanni Bosco, Via Papi 7, Varese a Sant’Ambrogio

Biglietti: Intero 14€, Ridotto 10€ (studenti, over 65, allievi Plateali). Ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: Disponibili sul sito ufficiale www.plateali.it.

Email: info@plateali.it