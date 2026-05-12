Gran finale ai Molini Marzoli di Busto Arsizio per il Festival Chitarristico Internazionale con Illarionov

Si chiude venerdì 15 maggio ai Molini Marzoli la 41esima edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese. A salutare il pubblico sarà il chitarrista russo Dimitri Illarionov, protagonista dell’ultimo concerto della rassegna organizzata dai Mandolinisti Bustesi con il contributo del Comune di Busto Arsizio.

Gran finale con Dimitri Illarionov

L’appuntamento è fissato per le 21 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli. Illarionov è considerato uno dei più importanti chitarristi classici della sua generazione e nel corso della carriera ha conquistato oltre venti premi internazionali, tra cui la Guitar Foundation of America Competition di Miami e il Francisco Tárrega Guitar Competition in Spagna.

Nel tempo si è esibito con importanti orchestre sinfoniche e da camera internazionali, collaborando anche con direttori e musicisti di fama mondiale.

Una carriera internazionale

Tra le collaborazioni artistiche di Illarionov figurano nomi come Claudio Scimone, Fabio Mastrangelo, Leo Brouwer e Julian Rachlin. Ha inoltre registrato numerosi album per etichette internazionali e il disco “Classical Duo”, inciso con il violoncellista Boris Andrianov, è entrato nella longlist dei Grammy Awards del 2004.

Il chitarrista è anche docente alla Gnesins’ Russian Academy of Music di Mosca e direttore artistico di diversi festival internazionali dedicati alla chitarra.

Concerto a offerta libera

Il programma della serata spazierà dai concerti classici alle composizioni originali per chitarra e orchestra a plettro di autori italiani e internazionali. La partecipazione è a offerta libera, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione attraverso il sito dei Mandolinisti Bustesi fino a esaurimento posti.