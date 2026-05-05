Gran Turismo, una Honda del team Nova Race per il trio Magnoni-Marchetti-Rocca

Il Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) di automobilismo su pista ha preso il via nell’ultimo fine settimana di aprile con il primo appuntamento, a Imola, della serie Sprint che prevede due gare per ogni weekend. Ora è invece la volta della serie Endurance – da qualche anno le due specialità sono distinte con classifiche separate – che decollerà dal circuito di Misano tra venerdì 8 e domenica 10 maggio.

Il regolamento della Endurance prevede che ci sia un’unica gara sulla distanza delle tre ore: a Misano il semaforo verde sarà acceso alle 14.50 preceduta da prove libere e qualifiche tra venerdì e sabato e “attorniata” dalle diverse gare di contorno organizzate da AciSport.

Al CIGT in versione Endurance scalda i motori anche il team Nova Race di Jerago con Orago (che ha esordito nella Sprint con le BMW di Rodriguez-Forenzi, andati a podio ed Ebrahim-Ferati) che porterà in griglia tre vetture, una delle quali con due piloti varesini. Si tratta della Honda NSX GT3 Evo (foto Rigato), già utilizzata dalla scuderia negli anni scorsi: a bordo ci saranno il titolare di Nova Race, Luca Magnoni e un altro varesino, Alessandro Marchetti. L’equipaggio sarà completato dal milanese Paolo Rocca, a sua volta già di casa nei box di Nova Race.

Magnoni-Marchetti-Rocca puntano a fare bene nella categoria GT3 AM, quella con equipaggi interamente formati da piloti non professionisti: l’esperienza non manca certo alla formazione numero 55 (Magnoni-Rocca furono terzi nel 2025) che ha un motivo in più per essere tifata. Sulla carrozzeria ci saranno infatti le insegne di Race To Donate, l’associazione benefica fondata dallo stesso Marchetti per sensibilizzare le persone sull’importanza di diventare donatori di midollo osseo, così da aiutare chi è colpito da leucemia.

Oltre alla Honda, Nova Race schiera anche due BMW M4 GT3 Evo affidate rispettivamente a Jean-Luc D’Auria, Jasin Ferati e Francesco Guerra da un lato e Massimo Ciglia, Jenni Sonzogni ed Alessandro Tarabini dall’altro.