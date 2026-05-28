Grande entusiasmo alla “prima” dell’Olimpia Ceresium Tresiana

Primo bagno di folla per l’Olimpia Ceresium Tresiana: dopo l’annuncio dell’unione è il giorno della presentazione agli amici per l’OCT, società nata dalla fusione di Olimpia Tresiana e Cerbis. Nella sala polivalente di Ponte Tresa è stato tolto il velo dal progetto, i sogni e le ambizioni che diventeranno pane quotidiano della dirigenza, dei mister e di tutti i ragazzi. Gli onori di casa quelli del presidente Gabriele Bechini che ha portato con sé l’anima di Porto Ceresio, Emanuele Rinaldi, vicepresidente con il cuore Olimpia, e Marco Basilico.

In prima pagina, e presto su tutte le maglie, lo sponsor tecnico: Primato Sport Italia grazie al “sì” di Angelo Bradanini. Presenti anche le amministrazioni comunali, il sindaco Massimo Mastromarino e, per conto di Marco Prestifilippo, l’assessore Davide Sandrini che hanno messo la firma sulla sinergia che unisce il Lago Ceresio.

«Questo è l’inizio di una grande avventura e di una volontà comune di unire due realtà che possono accomunare tutto il lago e far sì che ci sia un’unica grande società» dice il presidente Gabriele Bechini. «Ecco perché ci siamo uniti proprio per fare il meglio per il lago, per il territorio. La sostenibilità e la credibilità delle società è fondamentale. Stare da soli voleva dire probabilmente sparire perché questo è il vero problema del calcio d’oggi e insieme invece potremo dare nuova linfa vitale al territorio».

«Questa fusione è nata in breve tempo» aggiunge il vicepresidente Emanuele Rinaldi. «Ci siamo visti, abbiamo parlato del progetto un mese e mezzo fa e ci siamo trovati subito d’accordo su tutti i punti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere sia il settore giovanile che la prima squadra, andare di pari passo e creare un progetto che possa durare nel tempo.

«Primato – conclude Angelo Bradanini – è un’azienda Leader nella produzione di abbigliamento tecnico per il calcio presente nel mercato Italia-Europa da più di 40 anni. La sinergia creatasi immediatamente tra Olimpia Ceresium Tresiana ed il nostro dinamico brand si è dimostrata sin dall’inizio fortemente propositiva nell’intento di guardare avanti con un progetto vincente. È per questo che abbiamo inteso di comune accordo e con assoluta unità d’intenti concludere un abbinamento che ci lega con OCT in veste di Fornitori Tecnici Ufficiali sino al 30 Giugno del 2029».