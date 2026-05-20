Grande fermento in casa Gorillas in attesa dei playoff

Sabato 16 maggio il Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di San Fermo si è trasformato ancora una volta in un punto di riferimento per il quartiere e per lo sport giovanile, grazie a un intenso pomeriggio di flag football Under 17 che ha visto protagonisti i giovani Gorillas Varese, affiliati alla Uisp, insieme ai pari età di Frogs Legnano e Rams Milano.



Sul campo i biancorossi hanno mostrato ancora una volta grande crescita e carattere, superando i Frogs Legnano e arrendendosi soltanto ai Rams Milano, squadra che ha chiuso il girone al primo posto. Un risultato che rispecchia la classifica finale della regular season, con Milano davanti a tutti, Gorillas secondi e Legnano terza forza del campionato.

Al di là dei risultati, però, a lasciare il segno è stata soprattutto la prova corale dei ragazzi biancorossi, capaci di confermare i continui miglioramenti mostrati nel corso della stagione. Un gruppo che cresce allenamento dopo allenamento e che lascia intravedere prospettive molto interessanti per il futuro del progetto targato Gorillas.

La giornata è poi proseguita in un clima di festa tra sport, musica e cibo con la presentazione di due importanti iniziative.

La prima è stata l’anteprima ufficiale di “Rock the Jungle”, il festival che anche quest’anno animerà il mese di settembre al Jungle Field grazie alla collaborazione tra i Gorillas, Tumiturbi e l’associazione Black & Blue APS. L’edizione 2026 si svolgerà nelle giornate del 5 e 12 settembre: il primo appuntamento sarà dedicato principalmente alla musica, mentre il secondo avrà una forte anima sportiva e aggregativa.

Gli organizzatori hanno annunciato l’arrivo di importanti nomi della scena hip-hop italiana, che saranno svelati nelle prossime settimane e che raccoglieranno l’eredità degli artisti passati negli anni dal Jungle Field, da Tre Allegri Ragazzi Morti a Cor Veleno, passando per Frankie hi-nrg mc, Tommy Ego, Tormento e OTR.

La seconda iniziativa presentata riguarda invece il lancio della nuova maglietta ufficiale dedicata al legame tra i Gorillas e il quartiere di San Fermo. Ispirata al logo dei San Francisco 49ers (squadra della città d’origine di coach Will Gaines, ovviamente tifoso sfegatato dei niners). Un progetto che unisce identità, appartenenza e solidarietà: il ricavato delle vendite sarà infatti reinvestito in un fondo destinato a coprire le spese sportive dei ragazzi minorenni residenti nel quartiere, permettendo loro di continuare a praticare gratuitamente le attività dei Gorillas.

Archiviato il weekend di festa, però, è già tempo di tornare a concentrarsi sul campo. La prima squadra dei Gorillas riprenderà infatti la preparazione in vista dei playoff del campionato nazionale Nine Football League, con il ritorno in campo fissato per il prossimo 6 giugno contro un’avversaria ancora da definire. La regular season deve infatti ancora completarsi con l’ultimo turno di recuperi: appuntamento dunque a domenica 24 maggio, quando si conoscerà ufficialmente il nome della prossima sfidante dei biancorossi.

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