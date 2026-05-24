Grande festa di fine anno per la scuola “Castiglioni” di Azzate tra emozioni, musica e solidarietà

Una giornata all’insegna di sorrisi, musica, giochi e condivisione ha animato ieri la festa della Scuola Primaria “Castiglioni” di Azzate, organizzata con entusiasmo dall’Associazione Genitori.

I festeggiamenti si sono aperti al Teatro Castellani di Azzate, che ha accolto il bellissimo spettacolo musicale dei bambini della scuola, momento conclusivo del percorso di Musica svolto durante l’anno all’interno del progetto scolastico. Gli alunni, guidati dal maestro Marco Simoncini, hanno presentato diversi brani spaziando tra italiano e inglese, regalando alle famiglie e ai presenti un’esibizione coinvolgente e ricca di entusiasmo. «Un sentito ringraziamento va a tutti gli insegnanti della scuola “Castiglioni”, che hanno preparato i bambini per questo evento e che li hanno accompagnati con cura e professionalità in questo anno didattico che va concludendosi», dicono i rappresentanti dell’Associazione Genitori Scuola Primaria Azzate.

Al termine dello spettacolo è seguito il pranzo comunitario presso l’oratorio, che quest’anno ha visto la collaborazione dell’Associazione Mato Grosso, realtà che la comunità scolastica ha avuto il piacere di sostenere destinando gli utili del pranzo alle attività che l’associazione porta avanti in Ecuador.

Nel corso del pomeriggio non sono mancati momenti di divertimento, con attività dedicate ai più piccoli, insieme a tante occasioni di incontro e condivisione tra famiglie, insegnanti e volontari. A rendere ancora più speciale la conclusione della giornata è stata la “Family Run”, una corsa-passeggiata aperta a tutti che ha portato la festa lungo le strade del paese, coinvolgendo grandi e piccoli in un momento di sport, convivialità e partecipazione.

«Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale, alla parrocchia e a tutte le realtà associative che hanno offerto il proprio supporto e la propria collaborazione per la riuscita della manifestazione, che si conferma così un appuntamento molto apprezzato, capace di rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio attraverso momenti semplici ma ricchi di significato», conclude l’associazione genitori.