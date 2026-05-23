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Grave incidente tra due moto in Valganna: intervengono due elisoccorsi

Lo schianto nel tardo pomeriggio lungo la statale 233, nel comune di Valganna. Coinvolte tre uomini di 26, 30 e 31 anni. Mobilitato un massiccio dispositivo di soccorso

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Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, in Valganna, sulla statale 233, nel tratto che costeggia il lago di Ghirla. Intorno alle 18.14 due moto si sono scontrate violentemente.

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Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre uomini di 26, 30 e 31 anni. Le condizioni dei feriti hanno richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

La centrale Soreu dei Laghi ha inviato sul posto numerosi mezzi di emergenza: ambulanze di base, due mezzi di soccorso avanzato e due elisoccorsi decollati da Milano e Sondrio, entrambi attivati in codice rosso.

Al momento non sono ancora note le condizioni delle tre persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino e i vigili del fuoco di Varese, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità lungo la statale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si registrano lunghe code e rallentamenti lungo la statale 233 in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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