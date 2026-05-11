Le detenute del Bassone diventano gelataie. Grazie a Fabbri e Soroptimist di Como e Varese

Dall’11 al 13 maggio 2026 si terrà il corso di gelateria base nella sezione femminile della carcere del Bassone di Como. L’iniziativa vede la collaborazione dei Club Soroptimist di Como e Varese con Fabbri 1905, nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene… in carcere”.

Il progetto nazionale ”SI sostiene in carcere“ e la partnership con Fabbri 1905 danno seguito al protocollo siglato nel 2017 da Soroptimist International d’Italia con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero Giustizia che ha l’obiettivo di offrire formazione in ambito professionale e lavorativo a donne detenute, con lo scopo di incoraggiare crescita personale e autonomia economica in vista del reinserimento sociale. Nei primi otto anni di attuazione del protocollo, Soroptimist International Italia ha promosso 172 iniziative formative in 39 Istituti penitenziari con sezioni femminili e ha coinvolto con generale vivo apprezzamento oltre 1300 ristrette.

Fabbri 1905 di Bologna è azienda leader mondiale nel mercato alimentare-dolciario e nel settore gelateria, sia per la produzione e fornitura di materie prime sia come alta formazione professionale, grazie alla scuola Fabbri Master Class. Dal 2017 ha voluto aderire al progetto nazionale di Soroptimist per la formazione delle donne in carcere con la sottoscrizione della Convenzione Soroptimist International d’Italia – Fabbri. L’accordo rinnovato anche per il 2026 ha visto ad oggi la realizzazione di oltre 20 corsi di gelateria di base che hanno coinvolto e “diplomato” gelatiere oltre 220 detenute in 23 Istituti e tra questi per la prima volta quest’anno figura il Bassone. I corsi sono tenuti da Rosa Pinasco, maestra gelatiera, formatrice Fabbri 1905.

I Club Soroptimist coinvolti doneranno una gelatiera alla Casa Circondariale per rendere possibile dapprima lo svolgimento del corso e in seguito la produzione del gelato. Al completamento del corso le partecipanti otterranno l’attestato altamente spendibile della scuola Fabbri Master Class.

La Conviviale

Il 12 maggio si terra alla Locanda dell’oca bianca, in via Canturina 251 a Como, la Conviviale congiunta Soroptimist Club Como e Varese. Sarà l’occasione per soffermarsi sul tema del volontariato in carcere e sui corsi di formazione per le detenute.

Interverranno:

Roberta Galati, direttore della Casa Circondaria di Como

Rosa Pinasco, formatrice Fabbri 1905

Paola Pizzaferri, referente del progetto SI sostiene in carcere

Soroptimist International è una organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnate nelle professioni e negli affari, la cui missione è migliorare la vita e lo stato delle donne attraverso la consapevolezza, il sostegno e l’azione.

Soroptimist International agisce come una voce universale per le donne.

Il Soroptimist International d’Italia club Varese conta ad oggi 43 socie impegnate in progetti che promuovono diritti, formazione, inclusione e sviluppo sostenibile attraverso iniziative sul territorio.