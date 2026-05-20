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Green School Varese: al via le commissioni di valutazione per la certificazione 2026

Il 5 giugno la Festa della Sostenibilità in Villa Recalcati, con la consegna ufficiale delle certificazioni

green school 2025

Sono partite le commissioni di valutazione del progetto Green School Varese, il programma che da anni accompagna le scuole del territorio in un percorso concreto di educazione alla sostenibilità. I lavori presentati dagli istituti partecipanti si stanno rivelando ancora una volta di altissimo livello: creatività, impegno e consapevolezza ambientale animano i progetti degli studenti e studentesse di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

Al termine del percorso di valutazione, il momento tanto atteso è alle porte: venerdì 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si terrà la Festa della Sostenibilità Green School Varese presso Villa Recalcati (Piazza Libertà 1), sede della Provincia di Varese.

La giornata sarà scandita dalla consegna ufficiale delle certificazioni Green School alle scuole che hanno completato il percorso, accompagnata da momenti di spettacolo e intrattenimento pensati per ogni fascia d’età.

Il programma prevede anche spettacoli, flash mob e l’installazione immersiva “Mi guardo allo specchio e vedo” a cura della 3FS del Liceo Manzoni di Varese (prenotazione obbligatoria qui – tinyurl.com/miguardoallospecchioevedo) e il flash mob teatrale “Diretta dallo stadio del guardaroba”  a cura della 4DS del Liceo Manzoni.

Queste performance artistiche sono frutto del percorso biennale intrapreso dalle due classi del Liceo Manzoni con il Teatro del Sole e CAST ONG ETS all’interno del progetto ECO Teens nell’ambito del bando Clima creativo di Fondazione Cariplo.

Nel corso della mattinata si terrà inoltre la premiazione della Green Food Challenge – La Sfida delle mense sostenibili, contest promosso nell’ambito del progetto Sostenibil-Mense nello scorso mese di aprile dal Comitato Tecnico Scientifico Green School Varese. L’iniziativa è stata concepita con l’obiettivo di valorizzare e premiare le scuole che hanno partecipato in modo creativo e originale alla Green Food Week.

Il programma della Festa della Sostenibilità 2026 si può consultare a questo link.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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