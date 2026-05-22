Gruppi di Cammino a San Martino, l’energia delle donne che promuove salute e cultura

Il Gruppo di Cammino (GCC) San Martino si conferma un’esperienza che va ben oltre la semplice attività fisica, trasformandosi in una rete sociale solida e vibrante. Maria Vivido, walking leader del gruppo, ha voluto dedicare una riflessione profonda alla componente femminile che anima il progetto, sottolineando come l’incontro tra persone diventi un motore di energia psichica e fisica per l’intera comunità.

L’energia delle donne nel cammino comune

L’attività del gruppo permette ogni giorno l’incontro con figure femminili definite pragmatiche, concrete e creative. Si tratta di donne che, nonostante gli impegni personali e talvolta la mancanza di supporto istituzionale, riescono a trovare tempo e strategie per organizzare momenti di condivisione. Il loro contributo spazia dalla promozione della salute alla cura dei legami sociali, rendendo il GCC San Martino un laboratorio di socialità permanente.

Un supporto che supera la fatica

La forza di queste donne emerge soprattutto nella capacità di trasformare le difficoltà personali e la fatica in energia positiva da donare agli altri. «Sto incontrando Donne immense – racconta Maria Vivido, walking leader di GCC San Martino – che trattengono il dolore per donarsi agli Altri ed esprimere gioia. Sono persone che nell’animo qualche volta si sentono smarrite, ma che trovano sempre la forza di incanalare la fatica in energia positiva». Il gruppo diventa così un approdo sicuro dove condividere gioie e dolori in un clima di ascolto reciproco.

Il ruolo di ATS Insubria e il valore del territorio

Il progetto non si limita a contrastare la sedentarietà, quello che in gergo viene definito “sdivanare”, ma punta a creare contatti umani profondi. «I Gruppi di Cammino di Ats Insubria Regione Lombardia – spiega Maria Vivido – oltre a sdivanare, creano contatti che vanno ben oltre la mera camminata». In questo contesto, anche la componente maschile gioca un ruolo fondamentale, offrendo protezione e supporto costante alle attività del gruppo.

Un futuro tra benessere e cultura

Guardando avanti, il GCC San Martino intende proseguire il proprio percorso mantenendo alta l’attenzione sulla bellezza, l’arte e la cultura. L’obiettivo resta quello di promuovere il benessere psicofisico attraverso la socialità, dimostrando che un gruppo di cammino può diventare un pilastro per la tenuta sociale di un quartiere o di un intero comune. Il cammino continua, forte di una partecipazione che vede nelle donne il cuore pulsante di ogni iniziativa.