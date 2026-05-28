Guasto alla centrale idrica, stop all’acqua in tutto il comune di Caronno Varesino
Tecnici di Lereti al lavoro per riparare il problema che interessa la centrale “Tarabara”: il ripristino del servizio è previsto entro il pomeriggio salvo complicazioni
L’intero comune di Caronno Varesino è interessato oggi, giovedì 28 maggio, da una sospensione dell’erogazione idrica a causa di un guasto all’impianto elettrico della centrale “Tarabara”, che alimenta il serbatoio “Marconi”. A comunicarlo è Lereti, che ha avviato le operazioni di riparazione per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.
Secondo quanto riferito dalla società, il problema tecnico riguarda la centrale che serve l’intera rete idrica del paese. Per consentire l’intervento sarà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione dell’acqua alle utenze di tutto il territorio comunale.
Lereti fa sapere che i lavori dovrebbero concludersi entro il pomeriggio, salvo eventuali complicazioni durante l’esecuzione delle operazioni tecniche. Il personale dell’azienda è al lavoro per contenere il più possibile i disagi ai cittadini e sta mettendo in campo tutte le soluzioni tecniche e organizzative necessarie per accelerare il ripristino del servizio.
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