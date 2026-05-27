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Guasto sulla linea ferroviaria Milano – Laveno a Cittiglio: ritardi fino a 30 minuti

Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio, modifiche e cancellazioni su alcuni treni

Trenord treno

Mattinata complicata per la circolazione ferroviaria lungo la direttrice interessata da un guasto alla linea nei pressi della stazione di Cittiglio.

Il problema si è verificato nelle prime ore della giornata di oggi, 27 maggio 2026, causando rallentamenti diffusi e disagi per i pendolari. La circolazione risulta infatti fortemente rallentata e si registrano ritardi che possono arrivare fino a 30 minuti.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovienord, impegnati nelle operazioni di ripristino della piena funzionalità della linea.

Per consentire il ritorno alla regolarità del servizio, la circolazione di alcuni convogli è stata modificata o, in alcuni casi, cancellata.

Le informazioni aggiornate sull’andamento dei treni sono disponibili attraverso l’app e il sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, dove è possibile consultare in tempo reale eventuali variazioni.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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