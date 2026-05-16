Guerra, intelligenza artificiale, privacy e cultura nel nuovo RMFonline

È online il nuovo numero di RMFonline, il settimanale di approfondimento che anche questa settimana raccoglie analisi, commenti, cultura e storie dal territorio e dal mondo. Sul sito www.rmfonline.it i lettori possono trovare una nuova edizione ricca di firme e temi che spaziano dalla politica internazionale alla cultura, dalla sanità allo sport, senza dimenticare le questioni locali e i grandi temi sociali.

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, che riflette sugli equilibri politici nazionali e sulle prospettive di una nuova legge elettorale. «Il Muliebrum» mette al centro le figure di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Marina Berlusconi, immaginando nuovi scenari per il futuro politico italiano.

Tra gli approfondimenti di attualità, Gianfranco Fabi affronta il tema dell’otto, cinque e due per mille, soffermandosi sul valore della solidarietà fiscale e sul ruolo delle firme dei contribuenti nel sostenere Chiesa, volontariato e partiti politici. Franco Ferraro, nella rubrica “Pennsylvania Avenue”, analizza invece la crescita dei data center negli Stati Uniti e le proteste delle comunità agricole contro l’impatto ambientale ed energetico dell’intelligenza artificiale.

Ampio spazio anche alla cultura. Luisa Negri racconta la mostra dell’artista russo Peter Belyi alla Galleria San Fedele di Milano, riflettendo sul rapporto tra arte, guerra e dialogo culturale. Sergio Redaelli ripercorre invece la nomina di Marco Tamborini alla guida della Società Storica Varesina dopo la scomparsa di Giuseppe Armocida, mentre Enzo Azzoni dedica un lungo intervento alla figura dello scultore Paolo Troubetzkoy e alla valorizzazione del patrimonio artistico verbanese.

Non manca la politica locale e regionale. Sandro Frigerio intervista il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su sanità, trasporti, autonomia e futuro politico del centrodestra lombardo. Arturo Bortoluzzi torna invece sulla vicenda di Villa Baragiola a Varese, tra lavori del PNRR, richieste di trasparenza e tutela ambientale.

Sul fronte internazionale Mario Agostinelli affronta il tema della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, concentrandosi sulle conseguenze ambientali dei conflitti contemporanei. Paolo Costa, nella rubrica “Pope Corner”, prova invece a delineare il profilo del pontificato di Leone XIV, tra temi sociali, fede e dibattito politico.

Spazio anche alla salute con Mario Carletti che spiega origine, sintomi e diffusione dell’Hantavirus, tornato alla ribalta dopo alcuni casi registrati su una nave da crociera.

Tra le opinioni, Marco Zacchera riflette sul tema della privacy e delle intercettazioni partendo dal caso Garlasco, mentre Robi Ronza rilancia il dibattito su una possibile Costituzione europea costruita attraverso una vera assemblea costituente.

Nel numero trovano spazio anche sport, televisione e racconti. Claudio Piovanelli celebra la stagione dell’Amca Handicap Sport Varese nel basket in carrozzina, Ster analizza il boom dei talk show televisivi e Mauro della Porta Raffo firma un breve ricordo dedicato al notaio Bepi Bortoluzzi.

Chiudono il settimanale gli interventi di don Erminio Villa sul tema della verità e della fede, e quello di Gioia Gentile dedicato all’ultima provocazione artistica di Banksy a Londra.

Il nuovo numero completo è disponibile online su www.rmfonline.it