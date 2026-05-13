Guida in stato di ebbrezza: patenti saltate, tre denunce e due segnalazioni a Verbania

Controlli mirati sulle strade del Verbano contro la guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno intensificato l’attività di prevenzione nei comuni di Baveno e nelle aree limitrofe, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto dell’abuso di alcol alla guida.

Nel corso dei servizi sono scattate tre denunce nei confronti di altrettanti automobilisti sorpresi al volante con tassi alcolemici superiori ai limiti previsti dalla legge. Due conducenti sono stati fermati con un valore pari a 1,33 grammi per litro, oltre il doppio della soglia consentita. Un terzo automobilista è invece risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro.

Per tutti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre ai provvedimenti previsti dal codice della strada, compreso il ritiro della patente.

Altri due conducenti sono stati invece segnalati amministrativamente dopo essere stati trovati alla guida con valori compresi tra 0,78 e 0,80 grammi per litro. In questi casi la normativa prevede sanzioni amministrative e la sospensione della patente.

L’attività rientra nei controlli straordinari predisposti dall’Arma dei carabinieri per aumentare la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti causati dall’assunzione di alcolici.