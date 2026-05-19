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Hantavirus, giovane britannica ricoverata a Milano: è negativa al test

La turista era sul volo Johannesburg-Amsterdam su cui ha viaggiato una donna poi deceduta. Ora è in quarantena precauzionale all'ospedale Sacco

ospedale sacco milano coronavirus

Una turista britannica di circa 20 anni è stata individuata a Milano come contatto stretto di un caso confermato di Hantavirus, a seguito di una segnalazione trasmessa dalle autorità sanitarie del Regno Unito. La giovane è stata rintracciata nella serata di lunedì 18 maggio dopo essere risultata tra i passeggeri del volo Johannesburg-Amsterdam sul quale viaggiava anche la donna poi risultata positiva all’infezione e successivamente deceduta.

Secondo quanto comunicato dalla Regione Lombardia, la giovane è stata immediatamente sottoposta agli accertamenti sanitari previsti dai protocolli per i contatti di casi confermati. I test virologici effettuati sono risultati negativi, ma la turista è stata comunque posta in quarantena precauzionale all’ospedale Sacco di Milano per il periodo di osservazione sanitaria.

«In applicazione dei protocolli sanitari previsti per i contatti di casi confermati – ha confermato in un comunicato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – la turista è stata sottoposta agli accertamenti virologici, risultati negativi, e posta in quarantena presso l’ospedale Sacco di Milano».

Con la giovane si trova anche un’accompagnatrice, anch’essa presa in carico dalle autorità sanitarie e risultata negativa ai test per l’Hantavirus. All’ospedale Sacco resta inoltre ricoverato in osservazione anche il turista inglese già individuato nei giorni scorsi come contatto del caso confermato: anche per lui i test continuano a risultare negativi.

«Anche questa volta – conclude Bertolaso – a seguito della segnalazione che ci è pervenuta dal Ministero della Salute, abbiamo agito tempestivamente e raggiunto la turista indicata dal Regno Unito come contatto di caso di Hantavirus. Ringrazio il personale sanitario regionale e dell’Ats di Milano e i professionisti del Sacco, sempre pronti a gestire casi infettivologici complessi con competenza e tempestività».

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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