“Happening 2026 – Tanti cuori, un solo battito”, due settimane di festa alla Parrocchia Kolbe di Varese

Stand gastronomico, tornei di pallavolo, ping pong, basket, burraco, calcio balilla, scacchi. E poi ancora musica dal vivo, esibizioni di ballo, serate culturali e cene a tema

Non potevamo quest’anno non chiedere all’IA cosa “pensa” davanti alla parola “Happening”. Ecco la risposta: “Un “happening” è una forma di espressione artistica d’avanguardia, nata negli anni ’50, caratterizzata da azioni spontanee e improvvisate che coinvolgono il pubblico in luoghi non convenzionali. Derivato dall’inglese “(to) happen” (accadere), indica un evento effimero che fonde arte, vita, teatro e musica”.

Hai detto bene, IA! Ma hai incespicato in un aggettivo: “effimero”! Beh, un evento che si sta avvicinando alla trentesima edizione (è nato poco dopo la consacrazione nel 1996 della nuova chiesa Kolbe), ha attraversato gli anni della pandemia e ha il coraggio di ripresentarsi anche in questo maggio varesino… non può dirsi “effimero”!

La tonalità non è appariscente e non vende fumo… non è nato per vendere!

Semmai è nato per “vedere e vedersi”. In un contesto sociale in cui si è molto connessi, ma poco vicini; quando ci si incrocia senza guardarsi negli occhi; che “si fa un salto” a trovare le persone ma non ci si ferma…

gli spazi e gli eventi di Happening 2026 sono a misura di persona, per vedersi, fermarsi, ri-conoscersi, cioè conoscersi di nuovo.

Sì, le storie posso essere diverse; le emozioni e i desideri possono non essere sempre allineati… ma il battito del cuore e il movimento dei polmoni ci accomunano e ci accordano!

Vieni a condividere i tuoi battiti, mentre fai sport, mentre ascolti musica, mentre chiacchieri con un bicchiere in mano, mentre ti fermi per un incontro.

Al seguente link potrete trovare il programma in continuo aggiornamento: https://www.incamminoinsieme.it/happening/