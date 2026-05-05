Heart of Gaza a Morazzone: l’arte dei bambini palestinesi in mostra alla Sala Mazzucchelli

La Sala Mazzucchelli di Morazzone ospita dall’8 al 10 maggio la mostra Heart of Gaza: l’esposizione delle opere d’arte dei bambini dal genocidio organizzata dall’associazione Sharazade con il patrocinio del Comune. L’iniziativa raccoglie testimonianze nate nel contesto della Palestina martoriata dalla guerra, con l’obiettivo di sostenere le associazioni che operano per la tutela dei minori nella Striscia di Gaza.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 8 maggio alle 20:30. Intervengono la presidente di Sharazade Marilina Lucia Castiglioni e l’assessora alla Cultura Martina Sarraggiotto. Durante la serata sono previsti gli interventi di Yara Jubran, Juliana Shomali e dell’artista Nour Al Ghoul, intervistati da Ghassan Skaini e introdotti dalla curatrice Michela Focchi. I fondi raccolti durante i giorni dell’evento saranno interamente devoluti in beneficenza.

L’esposizione resta aperta al pubblico venerdì sera dalle ore 20 alle ore 23, mentre sabato e domenica l’accesso è garantito con orario continuato dalle ore 10 alle ore 19. Per ricevere maggiori informazioni o dettagli sull’iniziativa è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo sharazadecssf@gmail.com oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 3284135552.