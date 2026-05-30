“Ho visto ancora Pepita, la volpe del Sacro Monte”

Riceviamo e pubblichiamo le foto del Sacro Monte, accompagnate da queste righe:

Galleria fotografica “Ho visto ancora la volpe Pepita al Sacro Monte” 4 di 4

“Ieri sera, alla stessa ora di lunedì 25 (circa le 20) , sono ritornato nei boschi del Sacro Monte per verificare se Pepita (questo il nome della volpe secondo alcuni commentatori del post che avete pubblicato il giorno dopo sui social) fosse ivi presente. Le foto che vi trasmetto sono la risposta affermativa”. M.B.