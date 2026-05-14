I bambini dell’asilo di Masnago preparano i biscotti in pasticceria a Varese

I bambini imparano innanzi tutto con le mani. E allora cosa c’è di più istruttivo che fare la pasta frolla, dosare gli ingredienti, impatare, manipolare e poi stendere l’impasto per creare con la propria fantasia splendidi coloratissimi e originali biscotti? Il tutto nel laboratorio di una vera paticceria.

Questa l’esperienza vissuta nella mattnata di giovedì 14 maggio dai bambini della classe Lilla della scuola dell’infanzia Tallachini di Masnago, in gita per questo laboratorio speciale alla pasticceria Lamperti di Bobbiate.

Galleria fotografica I bambini dell’asilo di Masnago preparano i biscotti in pasticceria 4 di 21

Una squadra di 15 bimbi dai 3 ai 5 anni e le loro insegnanti, Bianca e Maria Grazia, hanno impastato, cotto e decorato biscotti dal profumo speciale.

Manine infarinate ed espressioni felici. I bambini erano entusiasti concentratissimi nel loro lavoro in una vera pasticceria con tutti gli attrezzi del mestiere. Hanno collaborato come un vero team alla stesura della pasta frolla e hanno creato con impegno biscotti coloratissimi, irregolari ed unici.

L’entusiasmo e la dedizione dei bambini hanno emozionato la mamma e pasticcera Alessandra Lamperti che ha ospitato la scolaresca, gli avventori della pasticceria colpiti dalla cura con cui i bimbi si sono messi all’opera, e anche le insegnanti. «Cerchiamo sempre di avere un ascolto attivo nei confronti dei bambini, per cui partendo dalla nostra programmazione, quest’anno attenta al viso e ai cinque sensi più uno, quello delle emozioni del cuore, siamo disponibili a intraprendere le strade che gli alunni indicano con il loro interesse», spiega l’insegnante Maria Grazia.

E la pasticceria è uno di questi. I babini avevano magari già impastato a casa, sicuramente lo avevano fatto in classe per una torta di zucca, ma l’esperienza in una vera pasticceria è stata un’emozione grande, per tutti.

«Una volta informati i biscotti la titolare ha dato a ogni bambino una pasta rotonda da modellare, su cui ogni bambino ha riprodotto con la saccapoche il proprio ritratto. Per noi che chrediamo nel valore delle uscite sul territorio e nelle esperienze dirette è stata una fantastica conferma dei valori educativi che ci guidano».