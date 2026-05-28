I boschi “storici” e quelli da ricostituire: a Casorate una passeggiata per parlarne
Viene promossa dal Comitato SalviAmo la Brughiera, martedì 2 giugno. Un appuntamento per la cittadinanza e per mantenere alta la guardia in un territorio segnato dalle grandi opere
A Casorate Sempione una passeggiata nel bosco per chiedere tutela e valorizzazione dell’area verde: l’iniziativa è promossa dal Comitato SalviAmo la Brughiera, che ha invitato cittadini, stampa, amministratori e consiglieri comunali a partecipare all’evento in programma martedì 2 giugno alle 10.30 nel parcheggio di via 2 Giugno, accanto al bosco comunale.
L’appuntamento sarà l’occasione per visitare il bosco e le aree interessate dalle ripiantumazioni e dagli interventi di sistemazione successivi al cantiere ferroviario. Secondo il comitato, «boschi residui, ripiantumazioni e sentieri sono una ricchezza per tutti, da tutelare e valorizzare», soprattutto in un momento in cui il bosco comunale rappresenta «un patrimonio risparmiato fino ad oggi a beneficio della sostenibilità e della salute dei cittadini casoratesi».
Durante la mattinata è prevista anche una breve conferenza stampa nei pressi del bosco. L’invito è stato esteso alla nuova amministrazione comunale e al nuovo consiglio comunale.
L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui Acli Terra Varese, Legambiente Gallarate, WWF Insubria, Comitato Vivere Coarezza, Salviamo gli Alberi Gallarate e Coordinamento No alla Grande Malpensa.
Nel documento diffuso per presentare l’evento, il comitato richiama inoltre gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, modificati nel 2022 per inserire esplicitamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica.
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