I camici colorati dei clownterapisti invadono Sesto Calende per la Giornata del Naso Rosso

Un’ondata di colore, sorrisi e solidarietà è pronta a riempire il centro cittadino. Domenica 31 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, piazza De Cristoforis a Sesto Calende farà da cornice alla XXII Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR). L’evento, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale, vedrà protagonisti i volontari clown dell’associazione locale “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano ODV”.

Per un’intera giornata, i vicoli e la piazza principale si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto per grandi e piccini con un ricco programma di intrattenimento: balli (bans), bolle di sapone, truccabimbi, spettacoli di magia, giocoleria e una sfilata. Solidarietà in oltre cinquanta piazzeIstituita nel 2005 e promossa dalla Federazione Nazionale VIP (Viviamo In Positivo) Italia ODV, la manifestazione coinvolgerà quest’anno più di 50 piazze su tutto il territorio italiano. L’appuntamento di Sesto Calende rappresenta l’occasione principale per far conoscere la filosofia del “vivere in positivo” e per raccogliere fondi.

Le donazioni dei cittadini serviranno a sostenere i progetti della federazione, tra cui: La formazione costante e specialistica dei volontari clown. Il supporto alle sedi territoriali sparse in tutta Italia. Il finanziamento delle missioni di clownterapia nelle zone del mondo in via di sviluppo. Chi sono i volontari di Vip VerbanoAttiva sul territorio dal 2010, l’associazione Vip Verbano opera regolarmente nelle strutture ospedaliere, nelle case di riposo (RSA), nelle comunità terapeutiche e nelle realtà di accoglienza per minori e famiglie in difficoltà della provincia di Varese.

Tra le collaborazioni dell’ente spicca anche quella con l’ADMO (Associazione Donatori del Midollo Osseo) per la sensibilizzazione di nuovi donatori, a cui si aggiungono i percorsi formativi del “Progetto Scuola” negli istituti del territorio. Gli organizzatori ricordano che i veri volontari VIP sono facilmente riconoscibili in piazza: indossano un camice con la scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena, colletto rosso, maniche a righe bianche/gialle e bianche/verdi, e sono muniti di un tesserino identificativo valido per la manifestazione.

Tutte le informazioni sulla rete nazionale e i dettagli della giornata sono consultabili sul portale ufficiale www.giornatadelnasorosso.it.