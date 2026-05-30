Centinaia di esploratori contemporanei, armati di smartphone e ricevitori satellitari, si muovono tra le strade e i vicoli di Castronno con gli occhi incollati agli schermi, pronti a scovare piccoli contenitori celati nei punti più impensabili del territorio. Il paese si è popolato di appassionati arrivati da ogni angolo d’Europa e persino dagli Stati Uniti per dare vita al primo “mega evento” italiano ufficiale di geocaching, il gioco globale nata nel 2000 che conta milioni di iscritti in tutto il mondo. Il meccanismo di questa attività unisce la tecnologia satellitare all’esplorazione sul campo.

Galleria fotografica I cercatori di tutto il mondo si sono ritrovati a Castronno per il mega evento di geocaching 4 di 18

L’organizzatore della manifestazione e socio fondatore del club, Andrea Tosini, descrive i dettagli di questa disciplina: «Il geocaching è una caccia al tesoro che si gioca nel mondo, in tutto il mondo, con un’app o con il rilevatore Gps. Si naviga nel mondo tramite le coordinate. Una volta raggiunte le coordinate si cerca un oggetto fisico, un contenitore che può essere di qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, nascosto dove siete arrivati». L’obiettivo finale prevede la registrazione del proprio passaggio. «Una volta trovato il contenitore si firma il proprio passaggio su un libretto che c’è all’interno che si chiama logbook. Il contenitore si chiama cache, da cui appunto il nome geocaching», aggiunge Andrea Tosini.

La nascita di questo specifico appuntamento ha radici transfrontaliere, legate ai contatti tra i gruppi di camminatori e cercatori. Un altro dei promotori e fondatori del sodalizio, Giuseppe Bistoletti, ricostruisce la genesi del progetto: «Questo mega evento è nato circa un anno fa da un’idea un po’ balzana nata durante la visita a un altro mega evento nel nord della Svizzera. Sostanzialmente abbiamo pensato perché non farlo anche in… Italia, visto che non ce ne sono mai stati». Il lavoro logistico ha richiesto lo sviluppo di una sinergia con le istituzioni. «Fortunatamente siamo riusciti a trovare la location grazie anche al Comune di Castronno che ha sponsorizzato moltissimo l’iniziativa. Siamo riusciti a trovare questa location che va molto bene per questo tipo di eventi e alla fine, dopo un anno di lavoro, siamo arrivati ad avere comunque un bel risultato», specifica Giuseppe Bistoletti.

I partecipanti hanno perlustrato diverse aree del nucleo urbano, inclusi gli spazi della biblioteca comunale e i punti nevralgici del paese, muovendosi tra gli scaffali dei libri e gli arredi pubblici alla ricerca delle scatole nascoste, compresa quella nascosta a Materia, la redazione di VareseNews (nella foto sotto dei ricercatori svizzeri passati a trovarci). La rilevanza della tappa varesotta ha spinto i vertici della piattaforma statunitense a partecipare alla giornata. Nel comune è arrivato infatti Bryan Roth, co-fondatore e presidente di Geocaching HQ, la struttura centrale che coordina i database mondiali del gioco.

Il dirigente americano ha espresso il proprio parere positivo sulle potenzialità del territorio e sulla risposta del pubblico: «È un piacere essere al primo mega evento di geocaching in Italia e l’organizzazione ha fatto un lavoro meraviglioso creando un’esperienza positiva per tutti, da tutto il mondo, per potersi godere la bellezza di Castronno. E stiamo tutti passando un momento meraviglioso in una giornata molto calda, ma è fantastico essere qui».