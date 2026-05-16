I colori rosso-neri per il saluto a Riccardo Orlandi. “Sei stato amato tanto, hai amato tanto”

Sono stati i palloncini rossi e neri, i colori dell’amato Milan, a portare in cielo l’affetto di amici, parenti, compagni di squadra per Riccardo Orlandi, il quindicenne di Gallarate scomparso per malattia.

Centinaia le persone presenti ai funerali celebrati alla chiesa della Madonna della Speranza ai Ronchi, le divise blu della Cedratese Calcio che si alternano al nero degli amici di scuola. Riccardo ha lasciato «tante speranze, tanti desideri, un cassetto pieno di cose da fare» ha detto nell’omelia don Fabio Stevanazzi, che ha poi dato una prospettiva di fede e consolazione alla famiglia e a chi a Riccardo ha voluto bene.

«C’è un tempo per vivere e un tempo per morire», dice Qoelet di fronte al mistero del male: parole evocate nel primo intervento alla fine della celebrazione, il primo di tanti portati da zii, amici, compagni di squadra. Riccardo ha vissuto «un tempo di grande qualità, è stato amato e ha a sua volta amato tanto. Oggi vi chiediamo con tutto il nostro cuore di ricordarlo sempre, così non se ne sarà mai andato». Parlano le insegnanti e gli amici del calcio. «Sei stato come un fratello».

Anche alle esequie è risuonato l’invito a donare per evitare ad altri sofferenze simili. «Sosteniamo la ricerca perché queste cose non si ripetano mai più.