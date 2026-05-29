I Dialoghi del Sacro Monte portano a Varese i grandi studiosi del mondo moderno

Il prossimo 20 giugno il Sacro Monte di Varese tornerà a essere il centro del dibattito internazionale con la seconda edizione dei Dialoghi del Sacro Monte. L’evento trasformerà il borgo in un laboratorio di idee a cielo aperto, ospitando esperti di geopolitica, urbanistica, giornalismo e cultura per riflettere sui grandi cambiamenti della nostra epoca. Dalla competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti alle trasformazioni delle città moderne, passando per le nuove narrazioni dell’Africa e dell’Iran, il programma offre una panoramica profonda e multidisciplinare sulle sfide del presente.

I protagonisti e i temi della geopolitica

Tra i nomi più attesi spicca quello di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes e tra i massimi esperti di strategie globali. Aresu analizzerà il conflitto invisibile tra le superpotenze per il dominio tecnologico, approfondendo il ruolo dell’intelligenza artificiale nei nuovi equilibri mondiali. Ad accompagnare questo sguardo sul mondo ci sarà Simone Pieranni, giornalista di Chora Media e profondo conoscitore della realtà cinese, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l’evoluzione politica e sociale del gigante asiatico, partendo dalla sua esperienza diretta vissuta a Pechino.

Urbanistica e trasformazione sociale

Il dibattito si sposterà poi sulla dimensione dell’abitare con Elena Granata, docente al Politecnico di Milano. Il suo intervento si concentrerà sulla necessità di costruire città che siano realmente inclusive e accessibili, contrastando la tendenza alla creazione di enclave per pochi privilegiati. Si parlerà del diritto alla città e di come l’urbanistica debba rispondere ai bisogni delle persone piuttosto che alle sole logiche di mercato.

L’innovazione in Africa e le voci dal Medio Oriente

Un’attenzione particolare sarà rivolta al continente africano grazie a Martino Ghielmi, fondatore di vadoinafrica.com, che racconterà un’Africa lontana dai soliti stereotipi, fatta di innovazione imprenditoriale e fermento sociale. La complessità del Medio Oriente sarà invece esplorata da Farian Sabahi, docente all’Università dell’Insubria ed esperta di Iran e Yemen. Sabahi porterà la sua analisi sulle tensioni geopolitiche attuali, con un focus specifico sulle questioni di genere e sulle trasformazioni culturali che stanno attraversando la società iraniana.

Il ruolo della cultura come ponte

A chiudere il cerchio delle riflessioni sarà Stefano Baia Curioni, direttore della Fondazione Palazzo Te, che si interrogherà sul ruolo della cultura nella società contemporanea. Il dialogo esplorerà se l’arte e il patrimonio culturale possano ancora rappresentare uno strumento di coesione e dialogo in un mondo sempre più frammentato. L’iniziativa, promossa da Archeologistics, PSFactory e VareseNews con il supporto del Comune di Varese e di numerosi partner locali, è a ingresso gratuito previa iscrizione.