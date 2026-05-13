I diritti dei bambini nella tesi di Susy Pozzato, emozione alla laurea della Presidente di Avis Gorla Minore

Dorothy ne “Il mago di Oz” seguiva la strada dei mattoni gialli. Ogni passo era una prova, ogni incontro un tassello prezioso per il suo viaggio.

Forse, il percorso che ha compiuto in questi anni la gorlese Susy Pozzato, non sarà stato colorato proprio di giallo, ma ad ogni tappa c’era qualcosa che sembrava legato a tutto il resto, un senso profondo che caratterizzava il suo incidere: gli occhi sinceri e incapaci di mentire dei bambini.

Lo è stato con la sua esperienza come assessore, nel comune di Gorla Maggiore, dove occupandosi di Servizi Sociali, Salute e Famiglia, ha cercato di fare del suo meglio per lasciare un segno.

Pozzato durante il suo mandato da Assessore

Svariate le iniziative proposte alla comunità, dalle serate divulgative sulla salute e visite di prevenzione ai cittadini, passaporti di cittadinanza attiva, incontri di formazione sul mondo della scuola e dell’adolescenza, insieme a momenti di gioco e crescita per i bambini. Una esperienza che si è chiusa, ma che Pozzato ha sempre dichiarato di racchiudere nel cuore.

C’è poi il suo impegno come presidente di Avis Gorla Minore, portato avanti con costanza ed entusiasmo, vivendo esperienze arricchenti come Rosso Sorriso – i laboratori nelle scuole sull’importanza del dono: giornate dense per il pubblico più giovane e per gli stessi donatori.

A ciò si affianca il lancio della Color ELE Run, la corsa per i bambini immersa nei colori, dedicata alla memoria di Elena Giudici.

Giornate di festa, ma durante le quali il coinvolgimento di tanti adolescenti fra i volontari è apparsa come una lezione di vita per ciascuno di essi. Immancabile è stato anche il richiamo alle famiglie sull’importanza della donazione del sangue e della solidarietà: messaggi che hanno sempre avuto il posto d’onore.

Un mattone giallo dopo l’altro, Pozzato ha saltellato in avanti, lavorando e intanto cercando lo sguardo d’intesa costante con chi le camminava affianco, dalla vicepresidente Silvia Caldiroli, agli altri membri del gruppo.

Il Consiglio direttivo di Avis Gorla Minore

Oggi, 13 maggio 2026, un salto preso con la rincorsa l’ha portata ad un traguardo importante per la sua vita professionale e personale.

Ha infatti conseguito la laurea in Servizi giuridici per l’impresa, nella facoltà di Giurisprudenza: un percorso di studi affrontato in parallelo al lavoro e alla famiglia, come tante persone intraprendono mossi da vera passione.

Ancora una volta, Leit Motiv del suo cammino sono stati i bambini: la tesi di laurea approfondisce infatti i “Diritti dei minori: protezione e vulnerabilità nella Legislazione internazionale in tempi di pace e di conflitto armato“.

Argomento attuale, urgente, forse anche scomodo perché impone a cittadini e Istituzioni riflessioni e prese di posizione nette verso le violazioni della tutela dell’infanzia.

Il lavoro di ricerca ha ricostruito gli step fondamentali della promulgazione delle leggi, soffermandosi sulla Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, attraverso cui le Nazioni Unite hanno sancito un cambio di passo: bambini titolari dunque di diritti civili, sociali, politici, economici e culturali. A quasi quarant’anni da questo testo fondamentale, emergono nuovi interrogativi sulle soluzioni per tutelare i diritti dell’infanzia dinanzi a nuovi pericoli, a crisi umanitarie e conflitti armati. Diritti violati, che appaiono dimenticati in questa nostra società.

Su tutto questo Pozzato ha posato gli occhi, cercando di comprendere e studiare lo stato delle cose e i loro possibili sviluppi. Ha approfondito soluzioni che chiamano all’appello la Legislazione internazionale e la necessità che si occupi di tutte le violazioni esistenti, sopratutto in tempo di guerra. Proteggere i più piccoli, dunque, come «una scelta etica. La tutela dei minori è un equilibrio fragile tra diritti, morale e responsabilità collettiva».

Un lavoro di ricerca conclusosi oggi, 13 maggio, con la discussione di questa tesi di laurea, che ha commosso la presidente Avis accompagnata dai suoi familiari.

I bambini, sempre i bambini al centro: la strada di mattoni gialli da loro è partita e verso di loro continua a muoversi.

Congratulazioni dunque alla neo dottoressa Pozzato!