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Mornago

I fiati del Corpo Musicale Mornaghese suonano all’oratorio di Montonate

Il secondo appuntamento della rassegna bandistica vede la partecipazione dei ragazzi del Progetto Giovani

Corpo Musicale Mornaghese

L’oratorio della frazione di Montonate a Mornago ospita la seconda data della rassegna Concerti di Primavera. L’appuntamento sul territorio comunale è fissato per mercoledì 27 maggio alle 20:30.

Il concerto vede l’esibizione del Corpo Musicale Mornaghese(nella foto d’archivio) , l’istituzione musicale del paese che porta la musica d’insieme nelle piazze e nei luoghi di ritrovo delle diverse frazioni. L’organico strumentale esegue il proprio repertorio sotto la direzione del maestro Luca Marchetti.

La serata prevede un momento specifico dedicato alle nuove generazioni di musicisti. Il programma musicale include infatti la partecipazione dei ragazzi della formazione denominata «Progetto Giovani», che salgono sul palco per presentare i brani studiati durante l’anno. Questo gruppo di giovani strumentisti è diretto per l’occasione dalla maestra Francesca Facetti.

26 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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