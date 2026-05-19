I Giardinetti di Verghera sono uno spazio di comunità prezioso
Le feste del 25 aprile e del 1° maggio hanno inaugurato la "stagione" di questo particolare spazio verde, nel cuore del paese, gestito dalla storica cooperativa La Nazionale
A Verghera la primavera annuncia un momento da molti amato: l’inizio delle feste ai Giardinetti. Non un parco comunale, ma lo spazio verde della locale cooperativa La Nazionale: mille metri quadri in parte all’aperto, in parte coperti da tensostruttura e cucina.
Arriva la primavera e anche quest’anno si parte con le feste. Nel 2026 la coop ha esordito con due feste popolari per celebrare le due feste nazionali: «Il 25 aprile per la Liberazione eravamo più di 200 persone tra giovani, famiglie, bambini, con il parco aperto gratuitamente per tutti, con tante griglie e lo spazio sotto il tendone» racconta Carlo Puricelli, presidente della cooperativa.
Il bis al 1° maggio, festa dei lavoratori, con invito a tutti i soci della coop Nazionale e di quella di Samarate, in pieno spirito di condivisione cooperarivistica. «Ogni socio poteva portare un amico o un’amica. Alla fine c’erano 149 persone».
Pochi giorni dopo i Giardinetti hanno ospitato anche il burraco solidale che ricordava il dottor Serafin: un momento che ha tenuto insieme la memoria del dottore a disposizione di tutti (aiutò anche i “bambini di Chernobyl” e i rifugiati ucraini dopo l’invasione russa del 2022) e l’impegno solidale per gli ospedali della zona del Ticino.
Il 1° giugno è prevista poi un’altra festa, prima di entrare nella vera e propria stagione delle feste estive.
Lo spazio si conferma un luogo comunitario importante, nato dall’esperienza cooperativistica, quelle realtà che nascevano per le esigenze dei lavoratori. La coop La Nazionale nello specifico è nata nel 1931, dalla fusione della cooperativa di consumo San Giuseppe e della coop edificatrice Concordia. Da allora il complesso della cooperativa – i Giardinetti e il cortile che ospita il Caffè Teatro – è fiventato un riferimento, per il tempo libero, per le feste popolari e di partito, anche per momenti culturali e politici (ad esempio qui si è svolto il dibattito elettorale in occasione delle ultime elezioni amministrative).
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