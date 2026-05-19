I giovani musicisti del comprensivo Crespi di Busto in concerto in pediatria
Una selezione di giovani musicisti della sezione musicale, diretti dai professori Carini e Tognin, si è esibita davanti ai giovani pazienti
Lo scorso 6 maggio, una selezione di giovani musicisti della sezione musicale dell’IC Crespi ha realizzato un piccolo concerto all’interno del reparto di pediatria attivo presso l’ospedale di Busto Arsizio.
Condotti dal professor Vittorio Carini e dalla professoressa Marianna Tognin, hanno portato i benefici effetti della musica, dell’ascolto, della condivisione: Caterina Ponti al flauto, Nicole Zambrano e Giorgio Odilone alla chitarra, Clarissa Esposito e Bryan Cadena,al pianoforte e Kevin Negri alle percussioni.
Partecipe ed attento il pubblico, composto da bambini e ragazzi presenti in reparto e dal personale medico diretto dalla dottoressa Cherubini, a cui vanno ringraziamenti per aver consentito la realizzazione del bell’evento.
Al termine della performance i piccoli musicisti hanno completato con i loro autografi il cartellone dedicato alle ‘note che curano’ realizzato dalla sezione ospedaliera dell’istituto Crespi, sapientemente diretta dalla maestra Antonella Gallazzi.
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