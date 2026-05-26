I grandi specialisti della salute femminile si danno appuntamento a Varese per il congresso nazionale Aiug

Le disfunzioni uroginecologiche rappresentano condizioni spesso vissute in silenzio ma estremamente diffuse, in grado di compromettere la quotidianità e i rapporti sociali di milioni di donne. Per fare il punto sulle ultime innovazioni cliniche e terapeutiche, l’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (Aiug) ha scelto Varese per il proprio vertice annuale, arrivato alla 35esima edizione.

Da giovedì 28 a sabato 30 maggio, le sale dell’Una Hotel di Varese faranno da cornice al congresso nazionale della sigla scientifica, che ospita in città ricercatori, chirurghi e specialisti di rilievo nazionale e internazionale. Il numero di esperti atteso nella città Giardino è stimato a 600.

I lavori si focalizzano su soluzioni nei confronti della salute femminile attraverso la presentazione di terapie chirurgiche e riabilitative mininvasive, lo sviluppo di una presa in carico multidisciplinare e globale della paziente e l’attivazione di strategie per la diagnosi precoce e la prevenzione. I professionisti analizzeranno casi clinici complessi confrontandosi con le relazioni frontali tenute dalle massime autorità del settore.

Maggiori dettagli sul programma, sulle modalità di iscrizione e sulle procedure di accredito sono disponibili direttamente sui canali ufficiali dell’associazione.