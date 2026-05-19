I lavori delle scuole in mostra alla Bossi: il Polo delle Arti chiude l’anno scolastico “A tutto colore”
Venerdì 22 e sabato 23 maggio la palestra dell'istituto ospiterà le opere nate dalla sinergia tra i diversi plessi della rete "CreativArti", inclusi i laboratori realizzati con il Museo Maga
Un percorso creativo lungo un intero anno scolastico che trova la sua sintesi in un’esposizione aperta alla cittadinanza. Venerdì 22 e sabato 23 maggio la palestra dell’Istituto Comprensivo Bossi di via Dante 5, a Busto Arsizio, ospiterà la mostra “A tutto colore”.
L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo delle attività 2025-2026 del Polo delle Arti della provincia di Varese, denominato “CreativArti”. Le scuole della rete hanno lavorato in modo sinergico per mettere in mostra la selezione dei lavori realizzati dagli alunni sul tema portante del colore.
Il progetto ha coinvolto diverse classi e differenti fasce d’età, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. All’interno del percorso espositivo troveranno spazio anche le opere nate nei laboratori svolti in collaborazione con il Museo MAGA di Gallarate, offrendo una panoramica di attività creative capaci di coniugare l’arte con il teatro, le discipline letterarie e le nuove tecnologie.
L’inaugurazione e le visite seguiranno due momenti distinti:Venerdì 22 maggio (dalle ore 17:00 alle 19:00): la mostra aprirà in concomitanza con la festa della scuola primaria De Amicis (appartenente all’I.C. Bossi) e sarà riservata agli alunni e alle famiglie del plesso. Sabato 23 maggio (dalle ore 10:00 alle 12:00): lo spazio sarà aperto a tutta la cittadinanza e al pubblico interessato, con ingresso previsto direttamente dal cortile della scuola Bossi.
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