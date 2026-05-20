I lavori sono finiti: ritorna alla normalità la circolazione lungo la Provinciale a Buguggiate

Chiude il cantiere nel comune di Buguggiate che ha creato gravi disagi alla circolazione. I lavori di asfaltatura nel comune di Buguggiate, nel tratto che conduce all’ingresso autostradale, sono stati ultimati. (Immagine di repertorio)

« L’opera è stata effettuata e la circolazione può tornare alla normalità – spiega il consigliere con delega alla Viabilità Fabio Passera che risponde anche ad alcune critiche – il cantiere è stata fatto nelle ore diurne perchè è stato posato dell’asfalto fonoassorbente. La ditta ha chiesto questa modalità operativa perché la posa richiede una certa temperatura che non era possibile garantire di notte. Ora però i lavori sono stati completati e la circolazione riprende regolarmente».

Da lunedì scorso, la ditta ha operato per ripristinare un tratto di asfalto chiudendo una corsia e obbligando al senso unico alternato. Gravi i disagi per la circolazione in entrambi i sensi di marcia lungo la Provinciale ma anche all’uscita autostradale di Buguggiate.

Altri lavori sono previsti sempre sulla Provinciale del Lago: in particolare, per la posa di un elettrodotto sotterraneo in via Lungolago nel comune di Varese con attraversamento della carreggiata al km 9+751 e fiancheggiamento dal km 9+664 al km 10+078 da oggi, 20 maggio e fino a 3 giugno in orario diurno, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, mentre dal 4 giugno e fino al 13 giugno, in orario notturno, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, verranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale sempre nel tratto comunale di Varese.