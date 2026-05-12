I legami tra genitori e figli al centro dell’incontro a Cittiglio con Chiara De Giorgio

Un momento di confronto rivolto a coppie e genitori per approfondire la sincerità e la cura dei legami affettivi.

I legami familiari e la ricerca di una comunicazione sincera tra le mura domestiche arrivano all’attenzione dei cittadini nella serata di venerdì 22 maggio. La dottoressa Chiara De Giorgio conduce l’incontro dal titolo Famiglia, figli e rapporti autentici, che ha inizio alle 19 nel Municipio di Cittiglio, in via Provinciale 46. L’appuntamento si rivolge a genitori, coppie e famiglie che desiderano approfondire la natura delle proprie relazioni attraverso un momento di ascolto e condivisione.

La relatrice analizza il tema dei rapporti autentici per offrire spunti di riflessione sui legami educativi e affettivi. L’iniziativa fornisce strumenti per comprendere le dinamiche relazionali e favorisce la costruzione di rapporti consapevoli nella vita di tutti i giorni. Il dibattito punta a utilizzare la sala municipale come uno spazio di dialogo dove le esperienze dei singoli incontrano le competenze della professionista.

L’incontro termina alle 21 e permette ai partecipanti di esaminare la gestione delle responsabilità educative. L’ingresso alla serata nel comune di Cittiglio è gratuito